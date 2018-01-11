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11.01.2018  16:29   

Харьковчан приглашают на мастер-классы от участников вертеп-феста

Как отмечают Старый Новый год в Прикарпатье, какие традиционные блюда должны быть на рождественском столе, как сделать наряд для участников вертепа - обо всем этом и многом другом можно будет узнать на тренингах, которые пройдут в рамках фестиваля.


// ХОГА
Мастер-классы будут проходить с 10 утра 14 января на базе Областного организационно-методического центра культуры и искусства.
 
Их будут давать как творческие коллективы Харьковщины, так и гости фестиваля, которые приедут к нам из всех уголков Украины.
 
«В этом году вертеп-фест, который проходит при поддержке ХОГА в Харьковской области уже второй раз, стал по-настоящему всеукраинским. Это уникальная возможность вернуться к истокам, ознакомиться с нашим культурным наследием, традициями разных регионов Украины. Приятно, что именно наша область в очередной раз становится центром ярких и важных культурных событий», - рассказал заместитель председателя - руководитель аппарата ХОГА Анатолий Бабичев.
 
Участники вертеп-фестиваля говорят, что счастливы иметь возможность поделиться с жителями области своими знаниями об украинских традициях.
 
«Мы в течение многих лет собираем информацию о фольклоре Слободской Украины, обрядах, особенностях пения - и воспроизводим эти традиции. Мы любим народную песню, поэтому с радостью пользуемся возможностью продемонстрировать жителям области наши истоки, которые мы практически потеряли», - говорит руководитель группы «Мурафский путь» Галина Лукьянец.
 
По словам артистов, вертеп-фест - еще и возможность поделиться информацией и опытом с коллегами из разных регионов. Они начнут съезжаться в Харьков накануне Старого Нового года, или дня святой Малании. Именно в этот день наши предки начинали щедровать.
 
«13 января щедровали, в основном, юноши, переодетые Маланкой. 14 января - в день святого Василия, или щедрый вечер - начинали щедровать группы. Они должны были обязательно зайти в каждый дом в селе, пожелать счастья на весь год», - говорит артистка группы «Мурафский путь» Александра Тимченко.
 
Около полтысячи участников Вертеп-феста - 2018 будут желать счастья всем харьковчанам 13 и 14 января в центральных парках Харькова и в многолюдных местах по всему городу - рядом с супермаркетами, больницами, на площадках у праздничных елок.
 
14 января творческие коллективы соберутся в парке им. Горького, чтобы вместе с харьковчанами принять участие во всеукраинской акции - спеть колядку «Нова радість стала».
Источник:   ХОГА
 Тэги:  вертеп-фест, новый год, харьков
 
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