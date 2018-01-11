11.01.2018 17:50

Что будет с арендой жилья в 2018 году

От 3,5 до 6 тысяч гривен за однокомнатную, и от 4,5 до 10 тысяч за двухкомнатную и трехкомнатную. Именно такова средняя стоимость арендованного жилья в Харькове была в 2017 году.



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В этом году, прогнозируют эксперты, цены вырастут на 10-15%. Среди тенденций, которые были и сохранятся - разведенная оплата. Если раньше владелец брал деньги по счетчикам и за саму аренду, то теперь это уже три отдельных платежа.

«Непосредственно арендная плата, непосредственно стоимость теплосбыта и квартплаты, и то, что идет по счетчикам. Зачем они это делают? Для того чтобы четко понимать, а сколько же денег они получат от арендной платы. Это хорошо для потенциальных арендаторов, когда идет лето и не очень хорошо, когда идет зима, когда они смотрят на платежки и хватаются за сердце», - сообщает эксперт по недвижимости Игорь Балака.

Кроме того, наблюдается тенденция, говорит эксперт, когда иностранцам трудно найти жилье. Они хотят в центре, готовы платить, но здесь им проблематично подобрать квартиру.

«Некоторые собственники не хотят пускать иностранцев. Почему? потому что отношение к съемному жилью у них иногда своеобразное, это раз. И второй момент, как правило, иностранцы хотят жить в каких-то локациях, которые им удобны. Это недалеко от вузов, это хорошие транспортные развязки и там, где есть земляки. В основном те вузы, в которых они предпочитают обучаться находятся в центральных районах, соответственно в центре небольшое количество квартир, которые сдаются», - говорит Игорь Балака.

Также в этом году сохранится тенденция, когда трехкомнатные и четырехкомнатные квартиры будут арендовать несколько человек. Ранее владельцы не шли на это, но теперь из-за коммунальных платежей и налога на недвижимость вынуждены.