11.01.2018 19:14

В Харькове обсудили вопросы воспитания детей и семейных ценностей

В городе готовы внедрить новый проект «Семейные ценности - фундамент общественного будущего». Инициаторами его создания выступили общественные организации.



city.kharkov.ua

Сегодня, 11 января, состоялась встреча местных чиновников и специалистов, которые в силу своей специфики занимаются социальной защитой населения, семей и детей, чтобы обсудить, как работать в этом направлении еще более эффективно.

Чиновников и общественность сегодня за круглым столом объединяет одна тема - тема семейных ценностей и одна из самых актуальных на сегодняшний день проблем внутрисемейных отношений, насилия и жестокого обращения взрослых к детям. Ведь количество таких случаев в последнее время только растет.

«Наша задача состоит в том, чтобы выработать тут систему предложений, поставить те задачи и цели, которые помогут сделать жизнь территориальной громады более качественной, комфортной, которая позволит повысить уровень отношений в семье, между семьями и в громаде в целом», - говорит заместитель Харьковского городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлана Горбунова-Рубан.

Статистика, отмечают специалисты, безутешная, увеличилось количество разводов и уменьшилось количество браков, вокруг царит агрессия, повысилась детская преступность, стало больше детей наркоманов. Убеждены, ситуацию необходимо кардинально менять и в этом видят большую роль именно семьи.

«Этот проект направлен на защиту детей, и не только потому, что они являются самыми не защищенными слоями населения, а потому что они не могут объективно себя защитить в принципе. Вот те дети, которые сегодня есть через 10-20 лет это будут те люди, которые будут составлять наше будущее. Если мы хотим, чтобы оно было качественное, то мы уже должны заботиться о повышении их компетенции, грамотности и социальной ответственности», - сообщает инициатор проекта Яна Сингуцкая.

«Мы должны как можно больше внимания вкладывать в то, чтобы семьи были крепкие, защищенные со всех сторон, как внешне со стороны государства, так и социальная защита, экономическое благополучие семьи, так и внутренняя защита», - говорит президент Ассоциации многодетных семей «АММА» Юлия Ибрагим.

Детей бросают, детей теряют, некоторые нерадивые родители вообще создают ужасные условия для проживания детей. В защиту семейных ценностей и семей, убеждает вице-мэр Светлана Горбунова-Рубан, должны стать и общественные и все службы, в том числе необходимо привести в соответствие и законодательство, ведь сегодня изъять ребенка из асоциальной семьи, где есть угроза ее жизни и здоровью - невозможно.

«В подобной ситуации работники Нацполиции, здравоохранения не имеют оснований для немедленного изъятия детей. В связи с этим на местном уровне инициировано рассмотрение вопроса о создании координационных советов по вопросам защиты детей а также групп немедленного реагирования при них», - информирует заместитель Харьковского городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлана Горбунова-Рубан.

«По результатам проведенных профилактических мероприятий в течение года из опасной для жизни среды изъято 150 детей. За аналогичный период 2016-го года было 118 детей. Только в 2017 году по инициативе специалистов управления служб 224 родителя привлечено к административной ответственности за уклонение выполнения родительских обязанностей. Кроме того 90 родителей были лишены родительских прав в отношение 109 детей, что превышает показатель 2016 года больше чем в 2 раза. Центр социально-психологической реабилитации детей города Харькова. В этом году комплекс социально-психологических услуг в центре получили 70 детей. Центр рассчитан на одновременное пребывание 30 детей, мы уже развернули 10 карантинных коек. Количество детей, к сожалению, увеличивается, и в этом году мы будем ставить вопрос о расширение этого центра, и я уверена он будет решен», - добавляет Светлана Горбунова-Рубан.

Еще много вопросов, отмечают специалисты, в этом направлении потребует согласований и корректировки по их решению. И этот проект по внедрению семейных ценностей, уверены, станет логическим продолжением большой работы, которая уже несколько лет ведется в Харькове.