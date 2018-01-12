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12.01.2018  10:57   

Больше всего жители Харьковщины доверяют телевидению, соцсетям и интернет-сайтам – опрос

42% опрошенных жителей Харьковской и других областей на востоке страны доверяют украинскому телевидению, и в одинаковой мере западным и российским телеканалам (по 16%).


// Facebook

Такие данные 10 января представила социологическая группа «Рейтинг» по результатам исследования, проведенного в конце прошлого года.

На втором месте по уровню доверия после украинского ТВ у жителей региона – украинские интернет-сайты (39%). Далее идут социальные сети Facebook, Twitter и Youtube (34%) и украинские газеты (23%).

Больше телевидению доверяют люди старше 51 года (53% от всех, кто доверяет ТВ). Информации, которую публикуют интернет-сайты, доверяют 57% респондентов в возрасте 18-35 лет и 52% возрастной группы 36-50 лет.

Социологическая группа «Рейтинг» проводила опрос 23 ноября – 4 декабря 2017. Методом личного интервью были опрошены 1200 респондентов. Погрешность репрезентативности не превышает 2,8%.

Тэги:  телеканал интер, соцопрос, харьков
 
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