12.01.2018 10:57

Больше всего жители Харьковщины доверяют телевидению, соцсетям и интернет-сайтам – опрос

42% опрошенных жителей Харьковской и других областей на востоке страны доверяют украинскому телевидению, и в одинаковой мере западным и российским телеканалам (по 16%).



// Facebook

Такие данные 10 января представила социологическая группа «Рейтинг» по результатам исследования, проведенного в конце прошлого года.

На втором месте по уровню доверия после украинского ТВ у жителей региона – украинские интернет-сайты (39%). Далее идут социальные сети Facebook, Twitter и Youtube (34%) и украинские газеты (23%).

Больше телевидению доверяют люди старше 51 года (53% от всех, кто доверяет ТВ). Информации, которую публикуют интернет-сайты, доверяют 57% респондентов в возрасте 18-35 лет и 52% возрастной группы 36-50 лет.

Социологическая группа «Рейтинг» проводила опрос 23 ноября – 4 декабря 2017. Методом личного интервью были опрошены 1200 респондентов. Погрешность репрезентативности не превышает 2,8%.