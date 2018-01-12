12.01.2018 16:15

Что принесет год Собаки: прогноз астрологов

2018 год - год Желтой Земляной Собаки по восточному, китайскому календарю наступит только в следующем месяце - 16 февраля.



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Этот год, говорят астрологи, не станет плохим, но будет достаточно напряженным для всего мира в целом.

«Если мы говорим о мире в целом, то с какими-то глобальными потрясениями, с глобальными перестройками, с глобальными кризисами планета Земля не столкнется. Но если мы будем говорить о мировых тенденциях, то год действительно напряженный и это, в первую очередь, будет связано с перестраиванием территорий, с делением территорий, перестраиванием границ, с перестраиванием политических режимов. С экономическо-политической точки зрения напряжение буде сохраняться и нарастать на некоторых территориях», - говорит астропсихолог Александра Дибаже.

Кроме того, добавляет эксперт, новый виток кризиса может быть связан и с изменением мировых цен на нефть. Украину, как и весь мир, эта проблема также коснется. Такая непростая ситуация, по прогнозу астрологов, может наблюдаться в течение ближайших 7 лет. По крайней мере, так говорят звезды и планеты.

«В Харькове все значительно лучше. Харьков в принципе это такая территория, которую в меньшей степени коснулись все перестройки и все сложности связанные с государством, и слава Богу. Что касается 2018 года, то политических перемен не предполагается в Харькове. Если мы будем говорить о финансовой сфере, то вероятнее всего, в Харьков будут поступления, инвестиции, которые в первую очередь пополнят машиностроение, но инвестиции будут не в том размере, что ожидают», - рассказывает астропсихолог Александра Дибаже.

Главное слово года – «движение». Все, что связано с этим словом, будет иметь успех - изменение жилья, путешествия и деловые командировки. Астрологи просят не стоять на месте, и поймать свою волну характера за хвост.

«Для людей, рожденных с 14 по 22 апреля, с 17 по 25 августа и с 16 по 24 декабря это год удачи. Это год неожиданных возможностей, это год, когда человек сможет использовать свой ресурс. Это год каких-то непредвиденных обстоятельств и вполне вероятно, что эти обстоятельства будут способствовать прорыву личности. Но кроме того нужно быть внимательными и следует избегать резких и необдуманных решений. Для людей, которые родились со 2 по 8 марта, с 3 по 8 июля, с 3 по 8 ноября - 2018 год может быть связан с какой-то неразберихой, с каким-то непониманием. Это возможно путаница, возможно заблуждение, какие-то не до конца продуманные решения в плане непонимания дальнейших последствий. Но в то же время это прекрасный год для влюбленности», - добавляет астропсихолог Александра Дибаже.

Если вы хотите построить отношения в 2018 году, первое что следует помнить - это верность, постольку она одна из главных качеств собаки. Между влюбленными не будет возникать конфликтных ситуаций, а отношения будут укрепляться каждый день.

«Без сомнения браки нужно заключать всегда, рожать детей стоит всегда, если дети желанные, но 2018 год он действительно напряженный по всем аспектам и во всех сферах жизни. Но есть периоды так называемого спокойствия, есть наиболее благоприятные периоды для заключения союзов. Как союзы - контракты в профессиональной сфере так и браки. И вот с 10 февраля по 3 марта, и с 1 апреля по 20 апреля это 2 наиболее благоприятных периода для заключения браков в 2018 году», - информирует астропсихолог Александра Дибаже.