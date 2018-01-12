12.01.2018 17:50

Щедрый вечер и праздник Василия: традиции и приметы

Щедрый вечер, или еще его называют Меланкой, будут отмечать уже в эту субботу ,13 января. Традиционно на праздник положено щедровать и засевать зерном: рожью, пшеницей, ячменем и горохом.



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Посевальщики обычно, говорят культурологи, ходили ночью накануне праздника Василия. Обязательно засевали правой рукой.

«Очень важно кто придет, как и на первый день после Рождества, так и на первый день Нового года ни в коем случае первой не должна зайти в дом женщина. Я знаю просто несколько реальных историй. Так случилось, когда пришла там какая-то тетка, ну и потом эти люди говорили: «И вот мы как заболели, так и весь год и болели». И действительно, по народным приметам должен зайти в дом мужчина. Мальчики там уже с четырех утра начинали ходить, и тот, кто первым приходил, его и больше угощали», - говорит этнограф Михаил Красиков.

Угощали в доме не просто так, а для того, чтобы в доме весь год был достаток. Если с мужчинами проблема, то знатоки советуют хозяйкам занести в дом, хотя бы кота или щенка. Также издавна на Щедрый вечер девушки прибегали к гаданию. Одни ходили под окна соседей и прислушивались к фразам, другие бросали сапоги через калитку, куда носок будет смотреть, в ту сторону девушка и выйдет замуж. Некоторые девушки заносили в дом петуха.

«Ставили перед ним воду, зерно, зеркало и так далее. И смотрели к чему он подойдет. Вот если подойдет к воде, то будет муж пьяница, если подойдет к хлебу и начнет клевать, будет земледельцем, ну, если к зеркалу, то будет таким фраером», - рассказывает этнограф Михаил Красиков.

Одним из популярных методов гадания было, когда ходили считать колья, которыми ограждали участок или поле.

«Еще обращали внимание, какой еще этот кол будет. Вот мне одна женщина рассказывала: «Вот мне коляка попалась, мало того, что она была голая, но и треснувшая. Вот такой мне и попался, такая и жизнь была». Голый без коры, значит, бедный будет, в коре - богатый. А если такой с сучками, заусенцами, то такой будет характер, не дай Бог», - добавляет этнограф Михаил Красиков.

В настоящую театральную постановку превращался обычай водить козу. Подобная традиция имеет корни еще с языческих времен. В козу обычно был переодетый мужчина, и в случае, если она окажется на пороге, то ей скорее открывали дверь.

«Коза - символ плодородия, она несет благополучие и поэтому она может себе позволить немного пошалить, небольшие убытки сделать и компенсирует это своими пожеланиями, своим поведением», - говорит этнограф Михаил Красиков.

Из того, что было под строгим запретом на Щедрый вечер и Василия, то зерно после посевальщиков не выметали сразу. Чтобы весь год не мучиться от жажды, за ужином накануне Старого Нового года, не стоит пить воду. Для того, чтобы год был щедрым и богатым, утром на Василия годится умываться деньгами, так, чтобы копейки касались лица. И что самое главное, щедровальщиков нужно попросить сесть, чтобы в доме оседало все то, что посевальщики пожелали хозяевам.