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12.01.2018  18:46   

«Мегабанк» принял около 40 тысяч заявлений на получение льготного E-ticket

Около 40 тысяч оформленных заявлений-анкет на получение льготного единого электронного билета «E-ticket» приняли на сегодняшний день в «Мегабанке».


city.kharkov.ua
Как сообщил председатель правления ПАО «Мегабанк» Александр Шипилов, большая часть этих заявлений уже передана в КП «Харьковпасс». Это коммунальное предприятие обрабатывает документы и, в свою очередь, передает их в органы социальной защиты, специалисты которых будут проверять собранные данные и подтверждать право на льготу для каждого заявителя.
 
Напомним, чтобы получить льготный «E-ticket», необходимо заполнить анкету, которую можно скачать на сайте «Мегабанка». После этого бланк нужно распечатать (на одном листе с двух сторон) и заполнить. Кроме того, бланк анкеты можно получить в любом отделении «Мегабанка» и в любом пункте приема коммунальных платежей банка, в том числе расположенных в Харьковском метрополитене. Эти же бланки раздают в центрах предоставления административных услуг и в районных администрациях Харькова.
 
По словам Александра Шипилова, сейчас банк ежедневно принимает около 7-8 тыс. анкет.
 
«Подать документы, оформленные заявителем, может и другой человек, например, его родственник. Хочу также обратить внимание на то, что, поскольку срок приема документов не ограничен, бланк анкеты можно взять домой, без спешки и суеты заполнить его и потом принести. Это позволит избежать пиков скопления людей в отделениях, ускорит процесс приема заявлений и, конечно, уменьшит количество ошибок при заполнении. Заполнять бланк анкеты прямо на месте, в отделении, сразу после получения нет необходимости», - отметил председатель правления банка.
 
Он также посоветовал харьковчанам не занимать очередь с утра, поскольку это приводит к скоплению людей в утренние часы работы банковских подразделений. По словам Александра Шипилова, к полудню ажиотаж значительно спадает, а в послеобеденное время заявители принимаются практически в штатном режиме.
 
Дополнительную информацию относительно оформления льготного проездного билета харьковчане могут получить, обратившись в контакт-центр «Мегабанка» по номеру «горячей линии»: 0-800-50-44-00.
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  билет, банк, мегабанк, харьков, анкета, e-ticket
 
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