15.01.2018 15:32

Где в Харькове будут святить воду на Крещение: список источников

В день Крещения Господня, 19 января, священнослужители освятят воду возле харьковских водоемов и источников.



// city.kharkov.ua

Освящение будет проходить у восьми водоемов.

Церемонии проведут священнослужители Украинской православной церкви и Украинской православной церкви Киевского патриархата.

График освящения воды на источниках Харькова



9.00–14.00 Источник в Саржином яру, митрополит Харьковский и Богодуховский Онуфрий (УПЦ)



9.00–15.00 Источник на перекрестке ул. Печенежской и просп. Льва Ландау, епископ Харьковский и Богодуховский Митрофан (УПЦ КП)



9.00–12.00 Источник в м/р Вишневом, пос. Жуковского, священник (УПЦ КП), с 12.00–14.00 – протоиерей Тарасий Войтенко (УПЦ)



10.00–14.00 На реке Харьков в пгт. Большая Даниловка, протоиерей Андрей Кирьянчук (УПЦ)



10.00–15.00 Источник на ул.Родниковой (ул. Бучмы), протоиерей Валерий Полевой (УПЦ)

11.00–16.00 Источник на ул.Клочковской (район ул.Алексеевской), протоиерей Андрей Драненко (УПЦ)



11.00–13.00 Источник на ул.Тимуровцев, протоиерей Геннадий Бабенко (УПЦ)



12.00–14.00 Источник на ул.Минераловодской (Тюринка), протоиерей Валентин Ковальчук (УПЦ)