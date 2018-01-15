Харьковской елке вручат сертификат о рекорде

Новогодняя елка Харькова - самая большая в Украине. Столичная заняла второе место.
Это подтвердили эксперты Национального реестра рекордов.
Новогодняя красавица, по предварительным данным, составляет 38,5 метров - это как 14-этажный дом!
Инженерная конструкция состоит из многих секций, а потому собирали ее в течение недели.
50 тысяч световых элементов, которыми она украшена, радуют харьковчан яркими цветами, которые обеспечивают дневной и ночной режимы освещения, а также анимационные картинки.
Точные замеры высоты харьковской елки состоятся 16 января. Тогда же состоится и награждение создателей самой высокой в стране новогодней елки Сертификатом о рекорде Украины.
Но уже сейчас известно, что харьковская елка самая высокая, ведь столичная елка высотой 29 метров и занимает второе место, тройку лидеров замыкает 28-ми метровая елка в Днепре.
Самая высокая елка Украины будет радовать горожан и гостей города к крещения, после чего и новогоднее городок и собственно конструкцию харьковской елки начнут разбирать.
Любые игры с финансами сегодня не приветствуются – риск потерь чрезвычайно высок. В то же время день хорош, чтобы претворять в жизнь давно продуманные планы.
Порадовав нас безоблачным утром, погода изменится уже в середине дня. Небо покроется тучами, вечером возможен мелкий снег.
В этот день отмечали день Кура и Курки, или Куриный праздник.
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