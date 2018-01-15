15.01.2018 16:28

Харьковской елке вручат сертификат о рекорде

Новогодняя елка Харькова - самая большая в Украине. Столичная заняла второе место.



// Городской Дозор

Это подтвердили эксперты Национального реестра рекордов.



Новогодняя красавица, по предварительным данным, составляет 38,5 метров - это как 14-этажный дом!



Инженерная конструкция состоит из многих секций, а потому собирали ее в течение недели.



50 тысяч световых элементов, которыми она украшена, радуют харьковчан яркими цветами, которые обеспечивают дневной и ночной режимы освещения, а также анимационные картинки.



Точные замеры высоты харьковской елки состоятся 16 января. Тогда же состоится и награждение создателей самой высокой в стране новогодней елки Сертификатом о рекорде Украины.



Но уже сейчас известно, что харьковская елка самая высокая, ведь столичная елка высотой 29 метров и занимает второе место, тройку лидеров замыкает 28-ми метровая елка в Днепре.



Самая высокая елка Украины будет радовать горожан и гостей города к крещения, после чего и новогоднее городок и собственно конструкцию харьковской елки начнут разбирать.