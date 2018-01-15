15.01.2018 19:04

Харьковская область заняла третье место по частоте вызова скорой медицинской помощи – опрос

29% жителей Харьковской и других восточных областей Украины в прошлом году вызывали бригаду скорой медицинской помощи, большинство из них остались довольны.



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Об этом свидетельствуют результаты опроса социологического центра «Рейтинг», которые были обнародованы на днях.

Согласно данным опроса, жители Харьковской и других областей восточной Украины занимают третье место по частоте вызовов команды скорой помощи. На первом месте – центральные области, где «скорую» вызывали 36% опрошенных. На втором месте по количеству вызовов экстренной бригады медиков – жители южных регионов Украины (33%). На последнем месте – жители западных областей (27%).

Чаще всего за помощью в «скорую» обращаются жители городов (34%), из числа сельских жителей бригаду медиков вызывали 28% опрошенных. По телефону 103 чаще всего звонят люди старше 51 года (35%), реже люди в возрасте 36-50 лет (31%) и 18-35 лет (29%).

При этом 66% тех, кто вызывал карету «скорой» в Харьковской области, сказали, что остались довольны уровнем профессионализма и качеством предоставленных услуг. НА западе Украины качеством работы врачей «скорой» довольны 75% опрошенных, на юге – 79%, в центре – 66%.

Вместе с тем, 43% опрошенных в целом по Украине сказали, что за два последних года качество государственных медицинских услуг ухудшилась. 38% считают, что их качество не изменилось, а 11% увидели их улучшение.

Социологическая группа «Рейтинг» проводила опрос 23 ноября – 4 декабря 2017. Методом личного интервью были опрошены 1200 респондентов. Погрешность репрезентативности не превышает 2,8%.