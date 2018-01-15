15.01.2018 17:37

7-летней харьковчанке Анне Кившик нужны деньги на лечение

Маленькая харьковчанка Анна Кившик продолжает свой путь, путь борьбы за свою собственную жизнь.



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В свои 7 лет девочка столкнулась со страшной болезнью. 1 сентября она с родителями отправились на школьную линейку, а вечером дома ей уже стало плохо.



Обследование показало очень редкую патологию: диффузную глиомы ствола головного мозга. Простыми словами, опухоль головного мозга.



За лечение взялись только зарубежные врачи. Сейчас девочка со своей мамой находится в стамбульской клинике.



В январе маленькая Анна прошла уже одну химиотерапию из 26 нужных.



«Результатами мы, конечно, довольны, за 3 месяца, которые мы здесь провели, результаты ошеломляющие - у нас 50% опухоли ушло. Т.е. их практически не существует, но 50% ещё осталось. И нам нужно, как радиологи говорят, ещё 30-40% убрать, чтобы можно было прооперировать и что-то видеть, – рассказала мама Ани, Зоя Ковшик. – Она у нас молодчинка, она выносит у нас все катетеры, выносит химии. Выносит всё, что возможно. Это сильный ребёнок, действительно сильный. Не каждый взрослый человек может вынести 30 радиологий. Это очень много. Молодец. Да?! Воин! (целуются)».



За полный курс лечения стамбульские врачи попросили 91 500 долларов. Таких денег у семьи Ани нет. Мать девочки работает воспитателем в детском саду, а отец - обычный слесарь.



Но мир не без добрых людей, на сегодня удалось собрать на лечение 11 000 долларов. Этих денег хватит на проведение части процедур до 22 марта. А сам курс рассчитан на 13 месяцев.



«Мы хотим обратиться ко всем людям нашей Украины. Нашей большой, дружной, мирной Украины. Пожалуйста, мы вас просим, помогите нам, пожалуйста, в сборе денег. Нам каждый день приходят суммы, они приходят и по 20 гривен, и по 100, и по 10 000. Мы вам очень благодарны, мы благодарны вам за материальную помощь. Мы благодарны вам за молитвы, за все службы, которые вы заказываете за здравие нашей Ани. Мы ваc просто просим не оставьте нас! Конечно у нас всё получится, ведь мы сила, мы Харьков, а Харьков помогает всегда», – говорит мама девочки Зоя Кившик.



Контакты мамы Анечки:



Карточка Приватбанка 5168757329952941 (гривны) получатель - Кившик Зоя Петровна



Карточка Приватбанка 4149499650276213 (доллары) получатель - Кившик Зоя Петровна



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