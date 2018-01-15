15.01.2018 17:59

После морозов Харьков ждет штормовое предупреждение

Мороз, потепление с дождем и очередной циклон с похолоданием – до конца января погода Харькове изменится не раз.



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Еще день, 16 яваря, синоптики обещают умеренную морозную погоду, как и сегодня, практически без изменений. Ночью те же 7-12 мороза и днем 2-7 ниже нуля.

Зато уже со среды синоптики готовятся передавать штормовое предупреждение.



Евгения Ляшенко, заведующая сектором прогнозов регионального гидрометцентра:

«Что касается 17-го числа, то погода начнёт постепенно ухудшаться. Осадки ожидаются в виде снега с переходом в мокрый снег и уже ближе к 18-му числу уже может быть даже дождь. Соответственно температура будет расти. Если 17-го ночью 2-7 мороза, а днём -2+3, то 18-го ожидается ночью -3+2, а днём -1+4. Местами сильные осадки, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица».



К тому же 18-го января погода осложнится не только возможным сильным дождем, но и сильным ветром с порывами 15-20 метров в секунду, а по области и до 24-х. И такая непогода и потепление, по данным гидрометцентра, будет стоять несколько дней.



Евгения Ляшенко, заведующая сектором прогнозов регионального гидрометцентра:

«Температура 19 числа ночью 1-6 мороза, а днём 19-го -2+3. 20 января характер погоды практически не поменяется. Т.е. осадки мокрый снег местами с дождём, ночью -2+3, а днём уже 0-5 тепла».



Впрочем, приход очередного циклона внесет свои коррективы, а именно похолодание. По предварительным прогнозам, погода с 23-го января на Харьковщине будет меняться снова на морозную с ночными температурами минус 10-12 градусов. И днем, говорят синоптики, не намного теплее: в пределах 3-8 ниже нуля.