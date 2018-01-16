16.01.2018 17:15

Харьковская новогодняя елка признана рекордсменкой

Главная елка Харькова занесена в Национальный реестр рекордов Украины как самая большая новогодняя елка в стране.



dozor.kharkov

Харьковская новогодняя красавица стала фавориткой. Именно елка в Первой столице считается самой высокой в Украине. По предварительным данным Национального реестра рекордов она достигает почти 38 метров, в то время как в Киеве - 29, а в Днепре 28 метров. И это на сегодня тройка лидеров.

«Вы знаете, мы поражены красотой харьковской елки и если даже не принимать во внимание сухие параметры и цифры, с точки зрения эстетики, креатива это очень хорошая композиция. Мне приятно, в этом случае мы имеем неофициально и самую красивую елку в Украине», - говорит руководитель проекта Национальный реестр рекордов Лана Ветрова.

Впрочем, чтобы убедиться, эксперты точно замерили инженерную конструкцию от подножия до самой верхушки елки. Использовали современный геодезический прибор.

«Я надеюсь те измерения, которые мы проведем, они достаточно точные, абсолютно точные, с точностью до миллиметров и это подтверждено соответствующим сертификатом производителя. Поэтому я надеюсь, что этот прибор для такого приятного события как измерение высоты даст хороший достоверный результат», - сообщает директор Навигационно-геодезического центра Александр Горб.

И вот установлен новый рекорд Украины самой высокой елки, и он опять за Харьковом. Это сегодня официально подтвердили в Национальном реестре рекордов.

«Национальный реестр рекордов создал рейтинг самых высоких елок новогодних в Украине и первенство в этом рейтинге занял Харьков. Мы имеем официальное и документальное подтверждение высоты харьковской елки - 36 метров 20 сантиметров», - информирует руководитель проекта Национальный реестр рекордов Лана Ветрова.

Сертификат установленного рекорда вручили руководителю проекта «Новогодняя елка Харькова». Отныне он будет свидетельствовать о первенстве Харькова в категории «Наука и технологии».