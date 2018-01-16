16.01.2018 18:49

Харьковская елка может претендовать еще на один рекорд

Кроме того, что новогодняя красавица Харькова самая высокая, она еще не первый год по праву считается едва ли не самой лучшей среди всех елок Украины. К ее оформлению привлекаются лучшие специалисты и художники.



dozor.kharkov.ua

Главную елку Харькова на площади Свободы начали устанавливать с начала 90-х годов. Впоследствии начали строить и новогодний городок для детей, и украшать весь центр города иллюминацией. С тех пор это стало доброй традицией. И из года в год харьковские специалисты были непревзойденные в своем мастерстве. Изготавливали из керамики и папье-маше гигантские куклы, украшали площадь матрешками, трехглавым драконом, сказочным кораблем. И вместе с тем здесь работал новогодняя ярмарка, домик деда Мороза, ледовый городок и устраивалось еще множество развлечений. А с недавнего центральную улицу города Сумскую стали украшать несколько десятков декоративных светильников и оленей, которые уже стали популярными для селфи. Поэтому именно сюда на площадь за новогодним настроением приходят тысячи и тысячи харьковчан и гостей города.

«Отличное настроение, атмосфера, замечательно украшенная елка как всегда. Всегда прекрасна, каждый год замечательно наряжают», - рассказывает преподаватель Виктория.

«Очень красивая елка, волшебная, большая очень, ярких много огоньков, очень необычная», - добавляет музыкальный работник Екатерина.

И действительно за последние годы главная елка города изменилась и стала не только величавой и самой высокой, но и непревзойденной. Поражает именно ее красота, говорят харьковчане.

«Очень нравится, я тут уж не первый раз. Я каждую неделю хожу вот сколько она стоит. Действительно красиво сделали, очень нравится», - делится студентка Елена.

«Восхищает, я видела в интернете до этого, когда дома когда была. А здесь приехала, конечно, вблизи это все изумительно сделано, красиво», - рассказывает гостя из Донецкой области Снежана.

Новогодняя красавица украшена необычными устройствами - световые завитки морозных узоров и такие же сияющие огромные шарики. Иллюминация почти из 50 тысяч огоньков запрограммирована на сотни различных комбинаций, составляющих невероятные узоры дневного и ночного оформления и анимационные картинки. Так в честь 2018 на елке появлялся не только Дед Мороз, а еще танцующая собака, которая является символом года по восточному календарю.

«У нее порядка 100 киллометров гирлянд установлено, разработано уникальное программное обеспечение индивидуально для этой елочки. Здесь использованы энергосберегающие технологии, что позволяют сэкономить на электроэнергии, это технологический прорыв», - информирует руководитель проекта «Новогодняя елка Харькова» Самвел Мурджанян.

Еще несколько дней харьковчане смогут любоваться новогодней красавицей. Уже в следующем году, интригуют организаторы проекта, харьковчан ожидает очередной сюрприз - новые иллюминации, новые декорации и даже обновленная елка, какая именно пока держат в секрете.