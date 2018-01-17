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17.01.2018  13:15   

«Укрпочта» открыла антикоррупционную «горячую линию»

Позвонить по номеру 0-800-3000-76 и сообщить о фактах злоупотреблений может каждый желающий, телефонные звонки на линии принимает и записывает автоответчик, все звонки – бесплатные.


kharkivoda.gov.ua
Сообщения могут быть анонимными. Они также подлежат рассмотрению, а указанная информация – проверке.
 
Клиенты могут обращаться на антикоррупционную «горячую линию», если имеют основания считать действия со стороны работников «Укрпочты» злоупотреблением своим служебным положением с целью получения неправомерной выгоды, используют предоставленные им полномочия в личных целях, выказывают имущественный или неимущественный интерес.
 
«Если почтальон почему-то требует деньги за выдачу пенсии или работник филиала – за заключение договора аренды или торговли, если вам известно об использовании имущества работником компании в личных целях, или у вас есть подобное предположение – звоните и сообщайте о таких фактах», - отмечают на правительственном портале.
 
Кроме телефонной линии, можно воспользоваться электронной почтой, отправив письмо на адрес ukrposhtaantikor@gmail.com.
 
Справка. В случае жалоб или предложений относительно предоставления услуг, как и ранее, можно обращаться в контакт-центр по телефону 0-800-300-545.
Источник:   ХОГА
 Тэги:  укрпочта, горячая линия
 
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