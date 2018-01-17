17.01.2018 17:25

На Крещение из кранов харьковчан потечет освященная вода

В пятницу, 19 января, на водозаборах комплексов водоподготовки «Донец» и «Днепр» КП «Харьковводоканал» состоятся обряды освящения воды.



//vodokanal.kharkov.ua

В частности, обряд освящения воды в реке Северский Донец у поселка Кочеток Чугуевского района состоится в 11:00.

На водозаборе первого подъема Краснопавловского водохранилища обряд освящения воды состоится в 12:00.

Также в 12:00 праздничные обряды пройдут около административных зданий КП «Харьковводоканал» по адресам: ул. Конторская, 90, ул. Шевченко, 2, и пр. Юбилейный, 28-а.

Церемонии проведут священнослужители Украинской православной церкви.