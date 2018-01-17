На Крещение из кранов харьковчан потечет освященная вода

В пятницу, 19 января, на водозаборах комплексов водоподготовки «Донец» и «Днепр» КП «Харьковводоканал» состоятся обряды освящения воды.
В частности, обряд освящения воды в реке Северский Донец у поселка Кочеток Чугуевского района состоится в 11:00.
На водозаборе первого подъема Краснопавловского водохранилища обряд освящения воды состоится в 12:00.
Также в 12:00 праздничные обряды пройдут около административных зданий КП «Харьковводоканал» по адресам: ул. Конторская, 90, ул. Шевченко, 2, и пр. Юбилейный, 28-а.
Церемонии проведут священнослужители Украинской православной церкви.
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