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17.01.2018  17:25   

На Крещение из кранов харьковчан потечет освященная вода

В пятницу, 19 января, на водозаборах комплексов водоподготовки «Донец» и «Днепр» КП «Харьковводоканал» состоятся обряды освящения воды.


//vodokanal.kharkov.ua

В частности, обряд освящения воды в реке Северский Донец у поселка Кочеток Чугуевского района состоится в 11:00. 

На водозаборе первого подъема Краснопавловского водохранилища обряд освящения воды состоится в 12:00. 

Также в 12:00 праздничные обряды пройдут около административных зданий КП «Харьковводоканал» по адресам: ул. Конторская, 90, ул. Шевченко, 2, и пр. Юбилейный, 28-а.

Церемонии проведут священнослужители Украинской православной церкви.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  крещение, харькововодоканал, харьков
 
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