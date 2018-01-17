17.01.2018 20:37

В Харькове установят мемориальную доску олимпийскому чемпиону Юрию Пояркову

Мемориальную доску почетному харьковчанину, двукратному олимпийскому чемпиону Юрию Пояркову установят на фасаде здания Харьковского национального педагогического университета им. Г. С. Сковороды (ул. Алчевских, 29).



// city.kharkov.ua

Такое решение было принято сегодня, 17 января, на заседании исполнительного комитета Харьковского городского совета.



Юрий Поярков в 1960-1972 годах выступал в сборной СССР по волейболу и в ее составе стал двукратным олимпийским чемпионом, бронзовым призером Олимпийских игр, двукратным чемпионом мира, победителем розыгрыша Кубка мира и т. д. С 1996 года преподавал в Харьковском национальном педагогическом университете им. Г. С. Сковороды. В 2007 году Юрий Поярков был включен в Книгу рекордов Гиннесса (три олимпийские медали на трех Олимпиадах, в том числе две золотые). Умер в день своего 80-летия 10 февраля 2017 года.

Кроме того, решением исполкома мемориальную доску военнослужащему Алексею Затылюку, погибшему в зоне АТО, установят на здании Харьковской гимназии №45, где он учился (ул. Тобольская, 46-а).



По ходатайству эстонского землячества в Харькове, в честь многолетних украинско-эстонских отношений, в память о размещении представительства Эстонской республики в 1922-1923 годах на здании по ул. Максимилиановской, 15 также будет установленапамятная табличка.

Кроме того, исполком одобрил установку мемориальных досок 45 воинам- интернационалистам, которые погибли в Афганистане, на зданиях 39 школ города Харькова, в которых они учились.