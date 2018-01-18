18.01.2018 12:59

Харьковчан приглашают принять участие во всеукраинской Евровикторине

Четвертая всеукраинская онлайн-викторина на тему Европы от Представительства Европейского Союза в Украине стартовала 12 января.



// city.kharkov.ua

Участники Евровикторины смогут проверить свои знания о Европе, а также выиграть сувениры от Представительства ЕС: флешки, футболки, кепки и прочее.



Пройти онлайн-викторину можно на сайте «Евроквиз». Викторина будет проходить в пять этапов - с января по апрель 2018 года. Организаторы проекта подготовили две категории вопросов по возрастным группам: для участников до 14 лет и игроков старшего возраста.



Так, участникам викторины необходимо пройти пять раундов: игрокам до 14 лет нужно ответить на 75 вопросов, участникам старшей возрастной группы - на 100 вопросов. Все, кто пройдут викторину до конца, - получат электронный сертификат об участии в Евровикторине и смогут узнать новые факты о ЕС.



Игроки, которые наберут большое количество баллов, смогут обменять их на сувениры от Представительства ЕС, а 100 лучших участников в каждой категории получат специальные подарки.



Отметим, Евровикторина проходит в рамках проекта «Информационная поддержка молодежи и сетей ЕС», который является инициативой и финансируется Представительством ЕС в Украине. Исполнителем проекта выступает ОО «Фонд «Открытое общество».