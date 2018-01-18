Кабмин хочет обязать всех торговцев установить платежные терминалы

Кабинет Министров Украины намерен перевести все субъекты хозяйствования в сфере торговли, включая плательщиков единого налога на безналичный расчет, то есть установить терминалы для расчета карточками.
День будто специально создан для того, чтобы добиваться своего. По этой причине сильно обострится конкуренция в любых сферах жизни – от работы до любви.
После ночного снегопада существенных осадков синоптики не обещают. Будет ветрено, с порывами до 15-20 м/с, на дорогах гололедица.
В Богоявленскую ночь, перед утреней, небо открывается. О чем открытому небу помолишься, то сбудется.
влажн.:
давл.:
ветер: