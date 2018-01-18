18.01.2018 15:45

Кабмин хочет обязать всех торговцев установить платежные терминалы

Кабинет Министров Украины намерен перевести все субъекты хозяйствования в сфере торговли, включая плательщиков единого налога на безналичный расчет, то есть установить терминалы для расчета карточками.



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Об этом говорится в соответствующем постановлении правительства. Там же указано, что торговцы, работающие на общей системе налогообложения, должны установить платежные терминалы до 1 июля 2018 года.

Плательщики же единого налога второй и третьей групп с торговой площадью до 20 квадратов, которые работают в городах, должны перейти на безналичный расчет до 1 января 2019 года.

Предприниматели, имея такие же категории и площадь только работая в селах должны установить терминалы до 1 июля 2019 года. Те, кто относится к первой группе - до 1 января 2020 года.

Таким образом, в правительстве хотят снизить количество наличных расчетов, и иметь больше данных по обороту денег. Этот переход будет контролировать Государственная фискальная служба.