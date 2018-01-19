19.01.2018 12:51

Харьковчане празднуют Крещение

Праздник Крещения Господня отмечают сегодня, 19 января, в Харькове.



// city.kharkov.ua

Обряды освящения воды проходят на восьми источниках и водоемах города. Кроме того, освящение воды, которая поступает в дома харьковчан, состоится на водозаборах комплексов водоподготовки «Донец» и «Днепр» КП «Харьковводоканал».

В одном из популярных мест купания на Крещение - в Саржином яру - собрались сотни харьковчан. В 9:00 на источнике началось праздничное богослужение, которое провел Митрополит Харьковский и Богодуховский Онуфрий.



После обряда освящения воды многие харьковчане окунулись в купели, среди них были председатель Администрации Шевченковского района Владимир Котковский и начальник управления по вопросам физической культуры и спорта горсовета Константин Курашов.



Отметим, что освящение воды на источнике будет длиться до 14:00.



Напомним, к празднику Крещения в Саржином яру обновили бювет. Был укреплен конструктив источника, обустроены новые точки набора воды, а на «шапке» бювета созданы две световые инсталяции, которые можно увидеть в вечернее время: под куполом источника на фоне голубого неба светится солнце, а на крыше зажигаются более 500 звезд.