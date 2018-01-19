19.01.2018 13:45

Крещение Господне в Саржином Яру: харьковчане окунались в купель, а с источника могли набрать освященную воду

С утра в Саржином Яру собрались люди, чтобы нырнуть в купель и набрать освященной воды. Обряд освящения провел митрополит Харьковский и Богодуховский Онуфрий, после чего всех, кто пришел, митрополит окропил холодной и уже святой водой.



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После обряда уже все желающие, независимо от возраста, стали в очередь, чтобы нырнуть в купель. Это один из обрядов, которого до сих пор придерживаются люди, ведь считается, что ныряя в ледяную воду на Крещение, можно очистить себя от грехов и всевозможных болезней.

«Я стараюсь не пропускать. Вообще да, это традиция, люди верят, что в этот день вода приобретает святые свойства. И действительно так, я вот сколько окунаюсь, еще ни разу не болел ни в течении года ни после этого. По этому, для меня это как дань традиции. Не просто модно, а именно дань», - говорит харьковчанин Андрей.

«Каждый год окунаюсь, сам для себя читаешь молитвы, второй раз окунаешься за родителей. Всем советую пройти окунание, болезней никаких нет. До этого не болел, а после этого точно никогда не болеешь», - рассказывает харьковчанин Игорь.

В целом же люди сюда приходят не только на Крещение и считают Саржин Яр комфортным местом и для отдыха, и для закалки и занятий спортом.

«Да, шикарное место у нас. Я думаю, что летом будет вообще хорошо. Отремонтируем и реконструируем спортивные площадки, сделаем благоустройство и будет очень хорошо», - сообщает начальник управления по вопросам физической культуры и спорта Константин Курашов.

И таким морозным денем люди, которые пришли окунуться в купель, говорят, получили бодрое настроение, которым готовы поделились и со всеми горожанами.

«Всем Харьковчанам хотелось пожелать здоровья крепчайшего, мира и хорошего настроения», - говорит начальник управления по вопросам физической культуры и спорта Константин Курашов.

«Крепкого здоровья, бодрости духа и никогда не унывать», - добавляет харьковчанин Андрей.