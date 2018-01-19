19.01.2018 14:15

Новые мифы о субсидии

На правительственном портале объясняют, как влияют на получение пособия ценные покупки, изменения в составе семьи и др.



kharkivoda.gov.ua

1. Говорят, если не сообщить управлению социальной защиты населения о том, что зять совершил покупку, превышающую 50 тыс. грн, субсидию теще отменят.

На самом деле , если семья совершила покупку, которая превышает 50 тыс. грн в период получения субсидии, субсидию ей НЕ прекратят давать. Но о таком семья в течение месяца обязана уведомить управление социальной защиты населения. Факт такой покупки влияет на право назначения помощи на следующий срок.

Следовательно, если помощь назначена, в течение месяца субсидианты обязаны лично сообщать в органы социальной защиты населения, предоставляя подтверждающие документы о следующих изменениях:

- состав зарегистрированных в жилье: кто-то выписался или прописался;

- социальный статус членов семьи: кто-то уволился или устроился на работу, стал пенсионером;

- осуществление единовременной покупки, которая превышает 50 тысяч гривень;

- набор коммунальных услуг: отказались от централизованного отопления и перешли на индивидуальное или наоборот.

2. Говорят, если не сообщить в управление соцзащиты об изменениях в составе семьи, субсидию придется вернуть.

На самом деле, субсидия – это безвозвратная государственная помощь в оплате коммунальных услуг. Но если количество прописанных в квартире лиц уменьшилось или увеличилось – об этом необходимо известить специалистов, которые ведут субсидийное дело. И субсидию пересчитают.

Бывает так, что на период получения субсидии в помещении происходят изменения – кто-то выписался, кто-то прописался. Об этом субсидианты обязаны в месячный срок информировать управление соцзащиты.

После уточнения информации пройдет перерасчет размера жилищной субсидии. В случае увеличения количества зарегистрированных лиц, в зависимости от социального статуса и доходов человека, который прописался, субсидия на семью может быть увеличена или уменьшена. Согласно формуле расчета субсидии размер пособия зависит от совокупного дохода семьи: чем большее количество членов семьи и ее совокупный доход, тем меньше компенсация государства за коммунальные услуги и наоборот.

3. Говорят, сэкономленные субсидии каждый месяц возвращаются обратно в управление социальной защиты населения.

На самом деле, сумма субсидии, которую государство предоставило гражданам для оплаты коммунальных услуг в размере социальных нормативов и которая не использована в прошлом месяце семьей вследствие экономии электроэнергии, газа или воды, должна засчитываться поставщиком услуги в счет платы за услуги следующих расчетных периодов.

Ноябрь и декабрь были относительно теплыми, и люди начали интересоваться, если они используют меньше ресурсов, как им быть?

Если семья использовала ресурсов меньше, чем установлено социальным нормативом, в следующем месяце она имеет право на то, чтобы сэкономленные средства были зачислены в счет следующих платежей. Скажем, в январе обязательный платеж составляет 1000 гривень по социальной норме 400 кубов газа, а фактически использовано лишь 100 кубов. Остаток - 300 кубов - можно использовать в более холодные месяцы, к примеру, в феврале. При этом не нужно никому ничего сообщать – эти суммы должны указываться в платежке как переплата (с минусом).

Если исполнитель жилищно-коммунальной услуги «игнорирует» сэкономленную субсидию и начисляет иначе, он нарушает действующее законодательство (Постановление КМУ № 848 «Об упрощении порядка предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива»).

Кроме того, сумма сэкономленной субсидии не влияет на расчет размера обязательной платы за коммунальные услуги. Он определяется, исходя из совокупного дохода семьи и информации о тарифах от предоставителей услуг, и не изменяется в течение периода получения субсидии.

В случае нарушения таких прав украинцы могут обращаться с жалобами к руководителям органов власти на местах или органов местного самоуправления. Там помогут урегулировать ситуацию с неправомерным начислением средств в случае, если на счете домохозяйства есть сэкономленная субсидия.

4. Говорят, депозиты зятя влияют на субсидию тещи.

На самом деле, субсидия назначается без учета наличия депозитов и доходов от их размещения в банке, без каких-либо ограничений относительно наличия имущества.

Для назначения субсидии совокупный доход исчисляется, исходя из доходов, без учета налога с доходов физических лиц, сведения о которых предоставляются структурным подразделениям по вопросам социальной защиты населения ГФС, Пенсионным фондом Украины, фондами социального страхования, а также размеров государственной социальной помощи, что выплачивается структурными подразделениями по вопросам социальной защиты населения, КРОМЕ:

- части помощи при рождении ребенка, выплата которой осуществляется единовременно;

- части помощи при усыновлении ребенка, выплата которой осуществляется единовременно;

- единовременного вознаграждения женщинам, которым присвоено почетное звание Украины «Мать-героиня»;

- государственной социальной помощи на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки;

- помощи на детей, над которыми установлена опека или попечительство;

- ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг.

В совокупный доход также НЕ учитываются:

- уплаченные лицом алименты;

- доходы от размещения депозитов;

- оплата труда членов избирательной комиссии, а также лиц, которые привлекаются к работе в комиссии, в том числе в день голосования, дни установления итогов голосования и результатов выборов;

- помощь общественных и благотворительных организаций;

- пособие на погребение;

- одноразовая помощь, которая предоставляется в соответствии с законодательством или по решениям органов исполнительной власти и местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций независимо от формы собственности;

- стоимость бесплатно полученных санаторно-курортных путевок, протезно-ортопедических изделий, средств реабилитации;

- суммы, которые выплачиваются в порядке возмещения вреда, причиненного работнику за повреждение его здоровья, связанное с исполнением им трудовых обязанностей.