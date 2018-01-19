19.01.2018 15:46

По последним дизайнерским решениям и с мини-музеем: в Харькове строят новый «Прозрачный офис»

Современный, площадью 3,5 тысячи квадратных метров и с мини-музеем. По улице Благовещенской, 25, возводят новый «Прозрачный офис». Он будет обслуживать жителей двух районов - Новобаварского и Холодногорского.



dozor.kharkov.ua

Улица Благовещенская, 25, это исторический центр города, ранее здесь находилась Александровская - первая городская клиническая больница. Теперь на ее месте возводят современный «Прозрачный офис». Подготовительные работы начали около полугода назад. Пришлось демонтировать часть здания, остальные конструкций усилили, чтобы сохранить историческую ценность.

«Ультразвуковые обследования были произведены, в кирпичной кладке находится много ниш, много печных каналов. По решению проектантов было решено их заложить в полный массив для обеспечения более несущей способности. Второй этаж будет надстраиваться. Также в подвале усилено, был опущен уровень пола», - сообщает начальник участка на объекте Станислав Грищенко.

На площадке сейчас ведется активное строительство. Новый «Прозрачный офис» будет обслуживать жителей двух районов - Новобаварского и Холодногорского. Сюда переедут работники пенсионного фонда, управления соцзащиты и админцентра. Кроме того, здесь будет предоставлять услуги служба по делам детей, рассказывает председатель Холодногорского района Максим Мусеев.

«В данном центре, который будет 3,5 тысячи квадратных метров, будут работать 234 сотрудника, 70 из них будут работать в так называемой, фронт-зоне. То есть это сотрудники, которые будут непосредственно общаться с заявителями, консультировать», - информирует глава администрации Холодногорского района Максим Мусеев.

Поэтому именно первый этаж здания будет служить для приема людей, будет просторный зал ожидания. На втором сосредоточат служебные помещения, обустроят конференц-зал. Новый «Прозрачный офис» будет современным, внешне отличаться от двух других, уже работающих в Харькове. Его сделают по последним дизайнерским тенденциям, из клинкерного кирпича. Ели, которые уже много лет растут возле объекта, сохранят.

«Сохранятся арочные элементы старой кладки, именно старой кладки 150-летней давности. Помимо этого, здесь мы предусмотрим небольшое помещение, где сделаем мини-музей этого здания об истории, как все происходило, как выглядело 150 лет назад, 100 лет назад, 50 лет назад. Городским головой Геннадием Кернесом поставлена задача - сдать этот центр в летний период 2018 года», - сообщает глава администрации Холодногорского района Максим Мусеев.