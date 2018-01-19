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19.01.2018  15:58   

Выдающемуся украинскому хирургу Александру Шалимову исполнилось 100 лет

20 января одному из самых выдающихся хирургов Украины Александру Шалимову исполнилось бы 100 лет.


// Телеканал «ИНтер»

Имя Шалимова, наряду с именем Николая Амосова, – синоним прорыва в медицине. Благодаря его разработкам врачи до сих пор спасают человеческие жизни по всему миру.

Шалимов ввел новые методы операций при заболеваниях органов пищеварения, сердца, сосудов, онкологических заболеваниях. С его именем связано развитие микрохирургии в нашей стране.

Он первым стал оперировать на поджелудочной железе, провел первую удачную пересадку поджелудочной больному диабетом. Первую в Украине операцию по пересадке сердца подготовил тоже именно он. На счету Александра Шалимова – более 40 тысяч операций, 830 научных работ и 112 изобретений. Он воспитал целую плеяду учеников – хирургов «высшей лиги».

Александр Шалимов родился в Липецкой области России, мировую славу получил, работая в Киеве и Харькове.

Телеканал «Интер» снял документальный фильм об основателе украинской школы хирургии –  «Шалимов. Сто лет как один день».

Авторы проекта расскажут о том, как обычный сельский парень стал важной частью нашей истории, человеком, с именем которого связана целая эпоха в развитии отечественной и мировой хирургии. Фанатично преданный своему делу, Шалимов изо дня в день несколько десятилетий жил и работал в одном графике.

Команда проекта восстановила режим дня гениального хирурга благодаря воспоминаниям его сына Виктора, а также его учеников и коллег, сотрудников Национального института хирургии и трансплантологии им. А. А. Шалимова.

В проекте использованы кадры архивного видео – отрывки одного из самых подробных интервью гениального хирурга. Журналисты разыскали пациентов Александра Шалимова, которые сегодня живы благодаря его золотым рукам и сердцу.

Фильм выйдет в эфир 20 января 0 9.15 на телеканале «Интер».

Тэги:  телеканал интер
 
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