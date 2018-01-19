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19.01.2018  16:46   

На Крещение Господне освятили воду, которая поступает в дома харьковчан (ФОТО)

Обряды освящения воды состоялись сегодня, 19 января, на водозаборах комплексов водоподготовки «Донец» и «Днепр» коммунального предприятия «Харьковводоканал»


vodokanal.kharkov
Как рассказывает директор предприятия «Донец», очищенная вода из реки преодолевает путь в дома харьковчан почти 40 километров.
 
«Уже стало традицией ежегодно освящать воду. Нашу водичку пьют харьковчане, она поднимается с реки Северский Донец, дальше проходит обработку, согласно руководящим документам, готовится и подается на город Харьков. Мы подаем 75% воды, ориентировочно она до Харькова поступает через 12 часов», - сообщает директор комплекса водоподготовки «Донец» КП «Харьковводоканал» Игорь Злыдень. 
 
На обряд освящения воды собрались местные жители и работники предприятия. Также святили воду и на водозаборе первого подъема Краснопавловского водохранилища комплекса водоподготовки «Днепр».
 
«Эта вода имеет силу, благодать Божью, только в том случае, если люди с верой, со страхом Божьим, со смирением ее принимают. Поэтому надо относиться к этой воде как к большой Святыне. Обычно хранят ее весь год, понемножку можно ее пить», - говорит протоиерей, настоятель храма Владимирской иконы Божьей матери Петр.
 
 
 
 
 
 
 
ФОТО: КП «Харьковводоканал» 
Тэги:  крещение, вода, водоканал, харьков
 
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