21.01.2018 16:09

В Харькове ожидаются метели и ветер до 30 м/с

Ночью на Харьковщине прошел снегопад, высота снежного покрова сельских районах – от 5 до 21 см, в Харькове – 16 см, а завтра ожидаются еще и метели.



// Городской Дозор

Об этом корреспонденту Укринформа рассказал дежурный синоптик Харьковского Гидрометцентра Игорь Кибальчич.



«С ночи по всей области прошел сильный снегопад. Высота снежного покрова в сельских районах – от 5 до 21 см, в Харькове – 16 см. Это выше климатической нормы на этот день за период с 1961 до 1990 годы, когда этот показатель не превышал 11 см. Но это еще не рекорд, зимой прошлого года высота снежного покрова на Харьковщине составила 35-40 см», – отметил синоптик.



По его словам, снегопад также ожидается 22-23 января. К снегу добавится ветер, порывы которого будут достигать 20-30 м/секунду, местами образуются метели.



«Сейчас температура воздуха от -4 до +1, но к ночи понизится до – 9 градусов Цельсия», – добавил синоптик.



Как сообщили в Харьковском горсовете, коммунальные, дорожные службы и спасатели приступили к работе еще с ночи 20 января. Власти обратились к харьковчанам с просьбой не парковать автомобили на обочинах дорог, чтобы не мешать специализированной технике в уборке снега.