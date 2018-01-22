22.01.2018 12:29

В Индустриальном районе прошел конкурс творческих работ «Украина - это я»

Ежегодный конкурс ученических творческих работ «Украина - это я, Украина - это ты» прошел в Индустриальном районе на базе Дворца детского и юношеского творчества «Исток».



// city.kharkov.ua

В конкурсе участвовали учащиеся 1-11 классов всех школ района. В младшей и средней возрастных категориях было представлено по 13 творческих работ, в старшей категории – 8 работ.



По решению жюри, первое место в младшей возрастной категории заняли учащиеся 2-а класса школы №80, которые представили работу «Цветок единения», второе место - коллективная работа учащихся 2-а класса школы №119 «Украинцы - навсегда», третье место заняли учащиеся 2-а класса школы №168 с работой «Украина единая».

В средней возрастной категории победила работа учеников 6-в класса школы №70 «В День соборности и объединения», второе место заняли учащиеся 7-б класса школы №15 с работой «Украина - это я, Украина - это ты», а третье место - коллективная работа учеников 6-а класса школы № 26 «Украина единая».

В старшей возрастной категории лучшей была признана работа учеников 10-го класса школы №121 «Украина - это я, Украина - это ты», второе место заняли учащиеся 9-го класса школы №113 с работой «Мы разные, мы – своеобразные», а третье место получила коллективная работа учеников 10-а класса школы №88 «Сердце с Украиной».



Победители конкурса были награждены грамотами Администрации Индустриального района и памятными кубками.

Конкурс творческих работ «Украина - это я, Украина - это ты» проходит по инициативе Администрации Индустриального района и при поддержке районного управления образования и депутатов областного и городского советов.