Главная Новости Общество На вторник в Харькове объявили штормовое предупреждение
22.01.2018  14:29   

На вторник в Харькове объявили штормовое предупреждение

23 января в городе ожидается сильный снег и метель.


// city.kharkov.ua

Об этом сообщила заведующая сектором метеорологических прогнозов Харьковского регионального центра по гидрометеорологии Евгения Ляшенко.

По ее словам, завтра в течение суток ожидается сильный снег, метель, северный ветер со скоростью 15-20 м/сек, на дорогах гололедица. Температура на протяжении суток будет держаться на уровне 7-9 градусов мороза.

Как отметила Евгения Ляшенко, с 24 января интенсивность осадков ослабеет, но температура будет понижаться.

Напомним, власти обратились к харьковчанам с просьбой не парковать автомобили на обочинах дорог, чтобы не мешать специализированной технике в уборке снега.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  непогода, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
21.01 Общество В Харькове ожидаются метели и ветер до 30 м/с 25.12 Общество Спасатели предупреждают об ухудшении погоды 28.11 Дороги и Транспорт Харьков готов к снегопадам: дорожники представили спецтехнику  
 
 

Видео

Харьков отмечает День Соборности
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 