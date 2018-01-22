22.01.2018 14:29

На вторник в Харькове объявили штормовое предупреждение

23 января в городе ожидается сильный снег и метель.



// city.kharkov.ua

Об этом сообщила заведующая сектором метеорологических прогнозов Харьковского регионального центра по гидрометеорологии Евгения Ляшенко.

По ее словам, завтра в течение суток ожидается сильный снег, метель, северный ветер со скоростью 15-20 м/сек, на дорогах гололедица. Температура на протяжении суток будет держаться на уровне 7-9 градусов мороза.

Как отметила Евгения Ляшенко, с 24 января интенсивность осадков ослабеет, но температура будет понижаться.

Напомним, власти обратились к харьковчанам с просьбой не парковать автомобили на обочинах дорог, чтобы не мешать специализированной технике в уборке снега.