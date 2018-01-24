24.01.2018 10:17

В городе скоро появится памятник знаменитой харьковчанке

Этим летом коллекцию памятников знаменитым харьковчанам пополнит еще один ‒ памятник Людмиле Гурченко. Городские власти планируют установить его в сквере на проспекте Независимости.



// city.kharkov.ua

Людмила Марковна Гурченко родилась в городе Харькове 12 ноября 1935 года в семье харьковских музыкантов Марка Гавриловича Гурченко и Елены Александровны Симоновой-Гурченко.

В годы Второй мировой войны, пока ее отец воевал на фронте, жила вместе с матерью в окупированом немцами Харькове в однокомнатной полуподвальной квартире на Мордвиновском переулке в доме № 7 (теперь это переулок Кравцова). В 1943 году, после освобождения Харькова, пошла учится в школу № 6, а осенью 1944 года поступила в Музыкальную школу имени Л. Бетховена. После войны семья Гурченко перебралась в новую квартиру в доме на ул Клочковской, 46 (сейчас на месте этого дома находится ресторан «Райский уголок»).

Всю свою жизнь Людмила Гурченко мечтала быть актрисой, поэтому после окончания учебы поехала поступать в одно из самых известных учебных заведений того времени ‒ ВГИК (Всероссийсий государственный институт кинематографии). Всеобщую известность актрисе в 1956 году принесла роль Лены Крыловой в фильме Эльдара Рязанова «Карнавальная ночь». Однако, уже в 1957 году, после отказа Людмилы Гурченко сотрудничать с органами КГБ во время VI Международного фестиваля молодежи и студентов, началась «травля» актрисы со стороны Министерства культуры СССР, коллег и обывателей под предлогом того, что она зарабатывала деньги, выступая с платными концертами и творческими вечерами на заводах, шахтах и поездах. Фразы про «выскочку с Клочковской», которая опозорила свой город заставили Людмилу Гурченко на долгие 40 лет покинуть Харьков.

После десятилетнего перерыва, когда она снималась только в небольших ролях, ее карьера пошла вверх благодаря ролям в таких известных фильмах, как, «Двадцать дней без войны», «Сибириада», «Пять Вечеров», «Вокзал для двоих», «Любимая женщина механика Гаврилова», «Полеты во сне и наяву», «Любовь и голуби». Извесна Людмила Гурченко не только своими ролями в кино, но и выступлениями в театре, книгами и песнями.

Несмотря на то, что значительная часть жизни Людмилы Гурченко прошла в Москве, она никогда не забывала о городе, в котором родилась и выросла. После длительного перерыва она приехала в Харьков в 1996 году. После этого не раз возвращалась сюда с концертами, и просто погулять по городу своей молодости. В 1999 году была избрана почетным жителем города Харькова. А согласно опросу, проведенному в 2004 году, вошла в десятку самых известных харьковчан.

Люмила Гурченко ушла из жизни 30 марта 2011 года, но жители города еще долго будут помнить ее слова, произнесенные во время выступления, посвященного Дню независимости Украины 24 августа 2010 года и обращенные к харьковчанам: «Все, что я делала ‒ для вас! Для Вас! И только для Вас!».