24.01.2018 19:23

Геннадий Кернес выражает соболезнования близким Владислава Васенко

Харьковский городской голова Геннадий Кернес, городской совет и его исполнительный комитет выражают соболезнования родным и близким Владислава Васенко, директора КП «Горэлектротранссервис».



city.kharkov.ua

«Примите наши соболезнования. Мы желаем Вам сил и мужества, чтобы пережить эту невосполнимую утрату», - говорится в соболезновании.

Справочно. Владислав Васенко скоропостижно скончался на 46-м году жизни 24 января 2018 г.