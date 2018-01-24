Главная Новости Общество Геннадий Кернес выражает соболезнования близким Владислава Васенко
24.01.2018  19:23   

Геннадий Кернес выражает соболезнования близким Владислава Васенко

Харьковский городской голова Геннадий Кернес, городской совет и его исполнительный комитет выражают соболезнования родным и близким Владислава Васенко, директора КП «Горэлектротранссервис».


city.kharkov.ua
«Примите наши соболезнования. Мы желаем Вам сил и мужества, чтобы пережить эту невосполнимую утрату», - говорится в соболезновании.
 
Справочно. Владислав Васенко скоропостижно скончался на 46-м году жизни 24 января 2018 г. 
 
 
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  кернес, васенко, харьков, соболезнование
 
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