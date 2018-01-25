В Харькове отпразднуют день рождения украинской Википедии

Викимарафон, посвященный 14-летию украинской Википедии, пройдет 27-28 января в Харьковской государственной научной библиотеке имени В. Г. Короленко (пер. Короленко, 18).
Как сообщили организаторы, первая статья в украинской Википедии была создана 30 января 2004 года. Во время марафона участники смогут написать новые статьи для украинского, английского и крымскотатарского языковых разделов популярной онлайн-энциклопедии. Редакторы Википедии обучат участников марафона создавать энциклопедические статьи.
«Принять участие в Викимарафоне очень просто: нужно прийти на марафон, по возможности взяв с собой ноутбук, выбрать тему и написать статью», - сказал координатор Викимарафона в Харькове Сергей Петров.
Время проведния мероприяти - с 11:00 до 16:00. Вход – свободный. Все участники получат памятные сувениры.
Организаторы Викимарафона - общественная организация «Викимедиа Украина».
Интуиция обещает преподнести приятные сюрпризы – советуйтесь с ней как можно чаще. А вот эмоции, мягко говоря, не будут отличаться спокойствием и стабильностью.
Весь день в Харькове будет облачным. Без существенных осадков.
Сегодня у славянских студентов пусть и полуофициальный, но не менее желанный праздник.
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