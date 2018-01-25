25.01.2018 12:11

В Харькове отпразднуют день рождения украинской Википедии

Викимарафон, посвященный 14-летию украинской Википедии, пройдет 27-28 января в Харьковской государственной научной библиотеке имени В. Г. Короленко (пер. Короленко, 18).



// Facebook

Как сообщили организаторы, первая статья в украинской Википедии была создана 30 января 2004 года. Во время марафона участники смогут написать новые статьи для украинского, английского и крымскотатарского языковых разделов популярной онлайн-энциклопедии. Редакторы Википедии обучат участников марафона создавать энциклопедические статьи.

«Принять участие в Викимарафоне очень просто: нужно прийти на марафон, по возможности взяв с собой ноутбук, выбрать тему и написать статью», - сказал координатор Викимарафона в Харькове Сергей Петров.



Время проведния мероприяти - с 11:00 до 16:00. Вход – свободный. Все участники получат памятные сувениры.



Организаторы Викимарафона - общественная организация «Викимедиа Украина».