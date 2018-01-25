Главная Новости Общество Пилота Вячеслава Шишакова, погибшего в Кабуле, похоронили в Лозовском районе
25.01.2018  16:45   

Пилота Вячеслава Шишакова, погибшего в Кабуле, похоронили в Лозовском районе

В последний путь земляка провели родственники, бывшие сослуживцы и сокурсники, а также жители поселка Краснопавловка.


kharkivoda.gov.ua
Подполковнику, который более 20 лет нес службу в ВСУ, отдали почести воины Лозовской военной части А3010.
 
43-летний Вячеслав Шишаков погиб 20 января во время террористического нападения на отель Intercontinental в столице Афганистана. Пилот частной авиакомпании «Украинские крылья» работал на рейсах афганской компании Kam Air. После выпуска из Киевского суворовского военного училища (ныне - Киевский военный лицей имени Ивана Богуна) с 1991 года Вячеслав Шишаков проходил службу в ВСУ. В 1995 году окончил Харьковский институт летчиков ВВС. Из ВСУ ушел в 2012-м в звании подполковника (последняя должность - заместитель командира 14-го авиационного корпуса по штурманской подготовке). Работа в Афганистане была для него первым зарубежным контрактом.
 
Руководитель ХОГА Юлия Светличная поручила главе Лозовской РГА взять под личный контроль вопрос оказания необходимой помощи родственникам погибшего.
Источник:   ХОГА
 Тэги:  шишаков, пилот, харьков, теракт, кабул, похороны
 
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