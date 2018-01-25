25.01.2018 16:45

Пилота Вячеслава Шишакова, погибшего в Кабуле, похоронили в Лозовском районе

В последний путь земляка провели родственники, бывшие сослуживцы и сокурсники, а также жители поселка Краснопавловка.



kharkivoda.gov.ua

Подполковнику, который более 20 лет нес службу в ВСУ, отдали почести воины Лозовской военной части А3010.

43-летний Вячеслав Шишаков погиб 20 января во время террористического нападения на отель Intercontinental в столице Афганистана. Пилот частной авиакомпании «Украинские крылья» работал на рейсах афганской компании Kam Air. После выпуска из Киевского суворовского военного училища (ныне - Киевский военный лицей имени Ивана Богуна) с 1991 года Вячеслав Шишаков проходил службу в ВСУ. В 1995 году окончил Харьковский институт летчиков ВВС. Из ВСУ ушел в 2012-м в звании подполковника (последняя должность - заместитель командира 14-го авиационного корпуса по штурманской подготовке). Работа в Афганистане была для него первым зарубежным контрактом.

Руководитель ХОГА Юлия Светличная поручила главе Лозовской РГА взять под личный контроль вопрос оказания необходимой помощи родственникам погибшего.