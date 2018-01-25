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25.01.2018  17:15   

Харьковчане подали около 85 тысяч заявлений на получение льготного E-ticket

Около 85 тысяч заявлений-анкет подали харьковчане на получение льготного единого электронного билета «E-ticket».


dozor.kharkov.ua
Об этом сегодня, 25 января, сообщил заместитель Харьковского городского головы по вопросам инфраструктуры города Евгений Водовозов.
 
«Это данные на позавчера. Льготники активно подают заявки, мы их обрабатываем и уже вскоре будем выдавать карточки, о чем заявители получат соответствующие уведомления», - сообщил заместитель мэра.
 
По его словам, сейчас в городе ежедневно устанавливается 5-7 новых терминалов по продаже электронных билетов. Он напомнил, что общее количество наземных терминалов будет доведено до 600.
 
В настоящее время валидаторы для считывания электронных билетов полностью работают только в подвижном составе троллейбусного депо №3, в остальном электротранспорте - частично, поэтому пассажиры оплачивают проезд, в основном, кондукторам.
 
«Сейчас в троллейбусах и трамваях работают две системы одновременно. Да, мы столкнулись с огромным количеством технических и программных трудностей, которые, тем не менее, решаются достаточно успешно. В связи с принятием на последней сессии Харьковского горсовета решения по льготникам, в том числе школьникам, разработчики дописывают огромный блок программного обеспечения. Также мы готовимся к подключению системы «E-ticket» в метрополитене: она начнет работать сразу, как только будет отлажена на наземном транспорте. Но то, что проекту быть, - сомнений нет. Мы доведем систему до ума в ближайшее время, думаю, через несколько месяцев она будет работать как часы. А сейчас мы сглаживаем все углы и добиваемся, чтобы этот огромный механизм функционировал безукоризненно», - отметил Евгений Водовозов.
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  проезд, транспорт, харьков, билет, e-ticket
 
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