25.01.2018 18:47

В Украине подскочили цены на «борщевой набор»: причины и прогнозы

Стоимость некоторых овощей для «борщового набора» за последнюю неделю выросла на 3 гривны.



ukranews

В Украине резко подскочили цены на самые популярные овощи на так называемый «борщевой набор». Их стоимость выросла буквально за последнюю неделю.



«Буряк, морковка подорожали. И морковка. - А на сколько !? - На 2-3 гривны, точно. Буряк и морковка 5-7 гривен были на прошлой неделе. А на этой уже 9. Вот такая уже разница. - Чем объясняют, почему дорожает? - Без объяснений, никому ничего не объясняют».



Кроме того от 50 копеек до 1 гривны выросла стоимость картофеля. Капусту и лук продают пока по старой цене. Что же будет на следующей неделе из «борщевым набором», в овощном ларьке говорят, пока неизвестно. Эксперты объясняют, на такой скачок цен на овощи повлияли сразу несколько факторов.



«Сейчас, когда запасы немного поуменшились и определенные составляющие «борщевого набора» стали импортные, некоторые овощи мы уже импортируем, соответственно пошло и подорожание. Вследствие определенного дефицита, а так же то, что мы видим сейчас в обменниках, и доллар, и евро поползли вверх чуть-чуть, и соответственные овощи для «борщевого набора»мы импортируем, они отчасти и подорожали», - уточняет экономист Роман Коваленко.



«Я сегодня брала, свекла по 8 гривен и морковь по 8 гривен. Процентов на 20-30, как бы не особо существенно, но тем не менее. Дорожает сейчас все, абсолютно. Мясо сейчас, в основном, по праздникам, когда гости, а так в основном курица, конечно», - говорит домохозяйка Ирина.



«Мясо, да, цены, конечно, скачут с каждым днем. 130 - 136 гривен мякоть - это на рынках, где более или менее домашнее. В супермаркете дешевле где-то на 6 гривен в принципе не так и много», - делится домохозяйка Елена.



Стремительно подскочили цены и на фрукты, особенно на импортную экзотику. Если килограмм бананов до Нового года можно было купить за 30-35 гривен, то сейчас за них просят до 45-ти.

«500 гривен раньше был рынок с мясом, а сейчас это скромный рынок с кусочком колбасы сыра и овощами. Все, больше ничего», - жалуется пенсионерка Валентина Ивановна.



По прогнозам экспертов, нынешний рост цен на овощи не последний.



«Февраль-март, каких-то глобальных потрясений на валютном рынке, если мы привязываемся к доллару, в плане ценообразования навряд ли будет. В бюджет заложена цена 30 гривен за доллар, где-то на нее и будут ровняться. Что же касается продуктов питания и подорожание на них, ну скажем так, что к новому урожаю цены на овощи и «борщевого набора» чуть-чуть еще поползут вверх, но не существенно», - сообщает экономист Роман Коваленко.



Ценовая политика на сезонные овощи, по прогнозам Романа Коваленко, стабилизируется после нового урожая.