25.01.2018 18:55

Ко Дню рождения Высоцкого «Интер» покажет лучшие фильмы с его участием (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня, 25 января, исполняется 80 лет со дня рождения Владимира Высоцкого. К годовщине легендарного поэта, актера и барда в эфире телеканала «Интер» – лучшие фильмы с его участием, а также сюжеты программы «Утро с «Интером», посвященные его жизни и творчеству.



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Владимир Высоцкий был и остается знаковой личностью – человеком, которого любят, слушают, цитируют наизусть. Его имя олицетворяет целую эпоху. Его творчество не имеет срока давности. Ведь воспевал он вечные человеческие ценности – верность, благородство, любовь.

Высоцкий жил и творил на максимальных оборотах, словно боялся не успеть. За 42 года он написал более 700 стихов и песен, сыграл десятки ролей в театре и кино.

В субботу, 27 января, телеканал «Интер» посвятит эфир памяти Владимира Семеновича: покажет лучшие художественные фильмы с участием артиста.

В 9:30 выйдет детектив «Хозяин тайги», в котором главные роли исполнили Владимир Высоцкий и Валерий Золотухин.

В 11:00 «Интер» покажет киноповесть «Вертикаль». Это дебютный фильм режиссера Станислава Говорухина, с которого началась их с Высоцким дружба. Сам актер настолько увлекся романтикой альпинизма, что специально для картины написал несколько песен, включая знаменитую «Песню о друге». Известность пришла к артисту именно после выхода «Вертикали». Популярными стали и его песни, впервые прозвучавшие на широком экране.

В 12:45 в эфире «Интера» – приключенческий фильм «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго», в котором также звучат баллады Владимира Высоцкого. Картина снята по мотивам романа Вальтера Скотта «Айвенго». Одну из главных ролей сыграл коллега и друг Высоцкого – актер Борис Хмельницкий.

А в 14:30 «Интер» покажет одну из самых любимых телезрителями картин с участием Высоцкого – легендарный детективный фильм «Место встречи изменить нельзя», снятый по мотивам романа братьев Вайнеров «Эра милосердия». Бывалый оперативник Глеб Жеглов (Владимир Высоцкий) и его коллега Володя Шарапов (Владимир Конкин) покорили сердца зрителей с первого взгляда. Точнее, с первой серии. Премьера пятисерийного фильма Станислава Говорухина состоялась в ноябре 1979 года. Улицы во время показа картины пустели: все спешили домой к телеэкранам и с замиранием сердца наблюдали, как отважный Глеб Жеглов борется с бандой «Черная кошка».

Также к 80-летию со дня рождения Владимира Семеновича в программе «Утро с «Интером» – «Неделя Высоцкого». В эти дни в утреннем эфире канала выходили сюжеты о жизни, творчестве, любви Владимира Высоцкого, а также о том, что его связывает с Украиной. А в пятницу, 26 января, зрители «Утра с «Интером» увидят еще один сюжет – о флешмобе #Высоцкий_спасибо_что_живой, организованном украинскими звездами к годовщине великого поэта и барда.