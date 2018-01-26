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26.01.2018  13:15   

В Харькове штрафуют курильщиков

С начала года сотрудники сектора превенции Немышлянского отдела полиции составили 90 административных протоколов за курение табачных изделий в запрещенных местах.


police.kharkov
Участковые офицеры полиции разъясняют населению необходимости соблюдения Правил благоустройства на территории Харькова и ведут борьбу с нарушителями.
 
«На сегодняшний день сотрудниками полиции Немышлянского района составлено 90 админпротоколов по ст. 175-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях, что на 14 протоколов больше, чем за аналогичный период 2017 года. По 87 из них уже есть решение, а именно по 35 - вынесено предупреждение, еще по 51 наложены штрафные санкции», - рассказал начальник Немышлянского отдела полиции Александр Козленко. 
 
Полицейские напоминают, что согласно Закону Украины «О мерах по предупреждению и уменьшению употребления табачных изделий и их вредного влияния на здоровье населения» общественное место - часть (части) любого здания, сооружения, которая доступна или открыта для населения свободно или по приглашению, или за плату, постоянно, периодически или время от времени, в том числе подъезды, а также подземные переходы, стадионы.
 
Нарушение требований части 1 статьи 175-1 предусматривает предупреждение или наложение штрафа от 3 до 10 необлагаемых минимумов доходов граждан. Часть 2 этой статьи (повторное нарушение) - наложение штрафа от 10 до 20 необлагаемых минимумов доходов граждан.
Источник:   ГУНП
 Тэги:  курение, штраф, харьков, полиция
 
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