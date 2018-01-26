26.01.2018 16:45

На базе Московского терцентра работает круглосуточный пункт обогрева

С наступлением сильных холодов во всех районах Харькова в территориальных центрах социального обслуживания населения открыты пункта обогрева, которые могут посетить все, кого застала непогода на улице или те, кто оказались в сложных жизненных условиях без крыши над головой.



dozor.kharkov.ua

Евгений Лупаренко здесь не просто гость, а уже, говорит, постоянный житель. Мол, если бы не центр, то и не знал куда деваться. Вот и в эту непогоду мужчина здесь каждый день, ведь двери Московского терцентра, расположенного по улице Валентиновской, 23 Г, открыты круглосуточно.

«Получилось так, что я остался без жилья. В центре мне помогают и летом, и зимой, и обогреться, и все. Сейчас сильные морозы, разрешают здесь находиться круглосуточно», - говорит бездомный Евгений Лупаренко.

Чтобы не допустить несчастных случаев на улицах из-за сильных холодов и были открыты пункты обогрева в терцентрах всех районов города - и это уже многолетняя практика Харькова. В центре ни перерыва, ни выходных и с момента открытия побывали уже сотни людей. Ежедневно здесь около 30-ти человек находят убежище.

«Есть и постоянные клиенты, которые перешли с Мира 102, потому что там ремонт. Люди на данный момент есть с пропиской, но у них нет места, где переночевать, либо которые вообще не имеют жилья и в тяжелой ситуации, они могут прийти, остаться на ночь, погреться днем», - сообщает соцработник городского центра реинтеграции бездомных Ирина Русанова.

Здесь, говорит Ирина Русанова, готовы предоставить и помощь, в случае необходимости и первую медицинскую, созданы условия, чтобы посетители могли принять душ. А еще здесь гарантируют безопасность и санитарию.

«Каждый день уборка, уборщица обрабатывает топчаны дезсредствами, медсестра включает лампы кварцевая. Час они гуляют, открываем окна, проветриваем помещение, а потом назад запускаем», - добавляет соцработник городского центра реинтеграции бездомных Ирина Русанова.

И обязательно горячий чай или с вареньем, или печеньем. Все это всегда в наличии. И даже с пользой для себя здесь проводят досуг, время коротают у телевизора за просмотром передач. Работать пункты обогрева в терцентрах Харькова будут всю зиму, пока окончательно не отойдут морозы.