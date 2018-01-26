Главная Новости Общество В Слободском районе супружеская пара отпраздновала 67 лет брака
26.01.2018  17:04   

В Слободском районе супружеская пара отпраздновала 67 лет брака

В Слободском районе супружеская пара отпраздновала 67 лет брака Жительница Слободского района, активист ветеранского движения Мария Захарова 24 января отметила свой 90-й день рождения.


// city.kharkov.ua

Вместе со своим мужем, Петром Григорьевичем, они много лет работали на заводе «Радиореле», их семье в этом году исполнилось 67 лет.

«Трудно назвать их стариками, потому что они энергичные оптимисты, ведущие активную общественную работу, передающие свой опыт и знания жизни молодежи», - отметили в райадминистрации. 

Поздравить Марию Александровну со знаменательной датой приехал заместитель председателя райадминистрации по социальным и гуманитарным вопросам Денис Дорожкин. Он передал поздравления от председателя администрации Вячеслава Ильенко и вручил имениннице подарки и Почетную грамоту администрации за многолетний труд, популяризацию героического прошлого Украины и активную жизненную позицию.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  юбилей, харьков
 
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