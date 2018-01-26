26.01.2018 18:48

Синоптики обещают снег, морозы, гололед и потепление

Учитывая прогноз синоптиков, зима еще царит. В субботу, отмечают специалисты, будет довольно холодно. По области местами ночью до 16-ти мороза.



dozor.kharkov.ua

В Харькове 12-14 ниже нуля, а днем около 5-ти с пометкой минус. При этом ожидают небольшой снег, на дорогах гололедица.

Уже с воскресенья, говорят синоптики, будет ощущаться потепление. Ночью минус 4-9 градусов, в дневное время 1-6 ниже нуля и будет идти снег.

С начала следующей недели снег будет переходить в мокрый и местами в дождь. По данным Гидрометцентра, в понедельник - 0 минус 5, а во вторник до 2-х градусов с отметкой плюс.