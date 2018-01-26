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26.01.2018  18:48   

Синоптики обещают снег, морозы, гололед и потепление

Учитывая прогноз синоптиков, зима еще царит. В субботу, отмечают специалисты, будет довольно холодно. По области местами ночью до 16-ти мороза.


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В Харькове 12-14 ниже нуля, а днем около 5-ти с пометкой минус. При этом ожидают небольшой снег, на дорогах гололедица.
 
Уже с воскресенья, говорят синоптики, будет ощущаться потепление. Ночью минус  4-9 градусов, в дневное время 1-6 ниже нуля и будет идти снег. 
 
С начала следующей недели снег  будет переходить в мокрый и местами в дождь. По данным Гидрометцентра, в понедельник - 0 минус 5, а во вторник до 2-х градусов с отметкой плюс.
 
Тэги:  погода, синоптики, харьков
 
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