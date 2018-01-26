26.01.2018 19:46

Сверхточные видеокамеры взяли под контроль площадь Конституции

Увидеть все до мельчайших деталей. Около 20-ти самых современных и сверхточных камер стали следить за безопасностью в центре Харькова.



dozor.kharkov.ua

Новое оборудование было установлено в рамках городской программы «Безопасный город». До этого видеонаблюдение было организовано на главной площади - площади Свободы. Камеры работают круглосуточно, и вся информация с них поступает в центр, где за всем следит оператор.

«Система видеонаблюдения расширилась до площади Конституции, в том числе и здания Исторического музея со всех сторон. Так же просматривается сквер возле Исторического музея, все перекрестки на площади Конституции, пешеходные дорожки и остановки. Плюс все парковки возле площади Конституции», - сообщает начальник отдела сбора и автоматической обработки баз данных КСП «Инженерные сети» Константин Колесов.

Людей, говорит Константин Колесов, программное обеспечение распознает за походкой. Автомобили - за колесами и кузовом. Камерам не страшны любые природные выходки, такие как снег, дождь или аномально высокие или низкие температуры. Диапазон рабочих температур от -40 до +50. И чем еще уникальное программное обеспечение, рассказывают специалисты, тем, что его можно совершенствовать.

«На данный момент мы ждем получения обновления программного обеспечения, которое позволит вносить в базу данных определенные лица граждан, которые в розыске по каким-то причинам. Программное обеспечение сможет распознавать их по овалам лица, не по чертам лица. У каждого человека свой овал лица, и сможет определять вот по таким определенным чертам», - информирует начальник отдела сбора и автоматической обработки баз данных КСП «Инженерные сети» Константин Колесов.

Программа сразу сообщит о зафиксированном нарушителе закона оператору, а тот сразу же правоохранителям для максимально быстрого реагирования. Площадь Конституции и Свободы - не последние места массового скопления людей, которые были взяты под контроль видеокамер. Сейчас специалисты разрабатывают новые проекты.