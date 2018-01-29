29.01.2018 19:34

В Харькове презентовали гендерный проект для учителей и молодежи

Презентация проекта «Центр гендерной культуры как платформа для расширения прав и возможностей женщин и молодежи» состоялась сегодня, 29 января, в Харькове.



// city.kharkov.ua

В мероприятии приняли участие заместитель Харьковского городского головы по вопросам здравоохранения и защиты населения Светлана Горбунова-Рубан, директор Музея женской и гендерной истории и организатор проекта Татьяна Исаева, а также представители ОБСЕ и педагоги из 34 школ Харькова и области.



По словам Татьяны Исаевой, главная цель проекта - развитие Центра гендерной культуры, который станет инновационной площадкой для интерактивного гендерного просвещения и информирования женщин и молодежи. На его базе планируется создать ряд структурных подразделений, в частности, тренинговый центр, детскую площадку, центры поддержки бизнеса и т.п.



«Центром этого проекта станет обновленный Музей гендерной истории - это будет современный интерактивный музей с техническими средствами. Мы предполагаем, что Центр гендерной культуры будет выполнять не только просветительскую функцию, но и станет туристическим центром и визитной карточкой нашего города, как, например, музей истории польских евреев «Полин» в Варшаве», - отметила Татьяна Исаева.



Одним из направлений работы центра станет «Мастерская гендерно чувствительного учительства», для презентации которой сегодня и пригласили педагогов. Так, в рамках этого проекта будет отобрано 25 харьковских школ, которые станут экспериментальной площадкой для углубленного изучения темы гендерной культуры. Лучшие из школ смогут получить грант от ЕС в размере 1-5 тыс. евро на техническое оснащение учебного процесса. Также для 500 учителей проведут тематические тренинги, дискуссии и семинары, а 15 педагогов отправятся изучать опыт гендерной культуры в Финляндию.



Отметим, что проект «Центр гендерной культуры» реализуется при финансовой поддержке ЕС и при содействии Харьковского городского совета.



«Задача городского совета - создать соответствующие условия в Харькове, в которых смогли бы одинаково развиваться и мужчины, и женщины с точки зрения выполнения социальных ролей в обществе - это, прежде всего, создание семьи и семейных отношений, воспитание детей. Если мы научимся правильно формировать и совмещать эти социальные роли и быть примером для молодого поколения - у нашего общества будет большое будущее», - отметила Светлана Горбунова-Рубан.



Также для участников встречи была презентована Городская комплексная программа реализации гендерной и семейной политики в Харькове на 2018-2021 годы, включающая семь основных разделов, в частности, - формирование гендерного равенства, противодействие гендерно обусловленному домашнему насилию и противодействие торговле людьми, поддержка институтов семьи, социальная работа с семьями, которые попали в сложную жизненную ситуацию и др.