Во вторник резко испортится погода

Снег с дождем, порывы ветра и налипание мокрого снега ожидаются в Харькове завтра, 30 января.
Об этом сообщила заведующая сектором метеорологических прогнозов Харьковского регионального центра по гидрометеорологии Евгения Ляшенко.
По ее словам, днем в городе ожидаются порывы юго-западного ветра со скоростью 15-20 м/сек. Температура в течение суток составит 0-2 градуса тепла, на дорогах - гололедица, туман.
В связи с ухудшением погодных условий городская власть обращается к харьковчанам с просьбой не парковать автомобили на обочинах дорог, чтобы не мешать специализированной технике в уборке снега.
Постарайтесь уважать интересы и чувства окружающих. Что же касается чужой бестактности, попробуйте сглаживать ее мягким юмором. В этом случае день пройдет конструктивно и с пользой.
Обещанное потепление наступило: столбик термометра дотянулся до нулевой отметки. Ночной снег к утру должен ослабнуть.
Трагическая гибель студенческого отряда под Крутами стала символом патриотизма и жертвенности в борьбе за независимую Украину.
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