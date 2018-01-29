29.01.2018 17:41

Во вторник резко испортится погода

Снег с дождем, порывы ветра и налипание мокрого снега ожидаются в Харькове завтра, 30 января.



// city.kharkov.ua

Об этом сообщила заведующая сектором метеорологических прогнозов Харьковского регионального центра по гидрометеорологии Евгения Ляшенко.

По ее словам, днем в городе ожидаются порывы юго-западного ветра со скоростью 15-20 м/сек. Температура в течение суток составит 0-2 градуса тепла, на дорогах - гололедица, туман.

В связи с ухудшением погодных условий городская власть обращается к харьковчанам с просьбой не парковать автомобили на обочинах дорог, чтобы не мешать специализированной технике в уборке снега.