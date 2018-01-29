В Харькове почтили память жертв Холокоста

Память жертв Холокоста почтили сегодня, 29 января, на Мемориальном комплексе жертв Холокоста на Московском проспекте.
В мероприятии приняли участие представители Харьковской общественной организации евреев - бывших узников гетто и нацистских концлагерей и христиан-спасителей, председатель Харьковского областного комитета «Дробицкий яр» Леонид Леонидов, заместитель председателя Администрации Индустриального района Елена Великанова, представители городского совета, а также воспитанники лицея «Шаалавим».
Присутствующие возложили цветы к памятнику и почтили память погибших минутой молчания.
Отметим, в 1941-1942 годах на месте Мемориального комплекса находилось еврейское гетто.
Справка. Международный день памяти жертв Холокоста отмечается ежегодно 27 января (установлен Генеральной Ассамблеей ООН 1 ноября 2005 года). Дата 27 января была выбрана неслучайно: в этот день в 1945 году солдаты Первого Украинского фронта освободили узников концентрационного лагеря «Аушвиц» («Освенцим»). По разным данным, в этом лагере погибло от 1,5 млн до 2,2 млн человек - в основном евреев, а также поляков, ромов, советских военнопленных и заключенных других национальностей. Всего во время нацистской оккупации в 1933-1945 годах было убито 6 млн евреев (более 1 млн украинских евреев).
Постарайтесь уважать интересы и чувства окружающих. Что же касается чужой бестактности, попробуйте сглаживать ее мягким юмором. В этом случае день пройдет конструктивно и с пользой.
Обещанное потепление наступило: столбик термометра дотянулся до нулевой отметки. Ночной снег к утру должен ослабнуть.
Трагическая гибель студенческого отряда под Крутами стала символом патриотизма и жертвенности в борьбе за независимую Украину.
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