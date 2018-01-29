29.01.2018 18:38

В Харькове почтили память жертв Холокоста

Память жертв Холокоста почтили сегодня, 29 января, на Мемориальном комплексе жертв Холокоста на Московском проспекте.



// city.kharkov.ua

В мероприятии приняли участие представители Харьковской общественной организации евреев - бывших узников гетто и нацистских концлагерей и христиан-спасителей, председатель Харьковского областного комитета «Дробицкий яр» Леонид Леонидов, заместитель председателя Администрации Индустриального района Елена Великанова, представители городского совета, а также воспитанники лицея «Шаалавим».

Присутствующие возложили цветы к памятнику и почтили память погибших минутой молчания.



Отметим, в 1941-1942 годах на месте Мемориального комплекса находилось еврейское гетто.



Справка. Международный день памяти жертв Холокоста отмечается ежегодно 27 января (установлен Генеральной Ассамблеей ООН 1 ноября 2005 года). Дата 27 января была выбрана неслучайно: в этот день в 1945 году солдаты Первого Украинского фронта освободили узников концентрационного лагеря «Аушвиц» («Освенцим»). По разным данным, в этом лагере погибло от 1,5 млн до 2,2 млн человек - в основном евреев, а также поляков, ромов, советских военнопленных и заключенных других национальностей. Всего во время нацистской оккупации в 1933-1945 годах было убито 6 млн евреев (более 1 млн украинских евреев).