30.01.2018 14:45

Эксперты прогнозируют хороший урожай озимых на Харьковщине

Сейчас состояние озимых, несмотря на все погодные перипетии, отмечают специалисты, удовлетворительное. Поэтому есть все предпосылки того, что и в этом году Харьковщина будет в лидерах по сбору ранних зерновых.



AgroPortal

Озимые сейчас достаточно успешно перезимовывают. Проведенный мониторинг еще осенью, после того, как была длительная засуха, а потом все же таким выпали осадки, показал, что все семена смогут дать хорошие всходы. Так и произошло, хорошие всходы сейчас наблюдают на 20% засеянных площадей, на 50% состояние оценивают как удовлетворительное. Сейчас, правда есть недостаток влаги в почве, но через снежный покров что образовался, эта проблема, уверены специалисты, решится.

«Снег, который выпал после 20-го числа и те морозы, которые были, уже никак не повлияют на состояние растений. Таким образом, состояние растений на сегодняшний день находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии. Та оттепель, которая за окном сейчас, безусловно, негативно будет отражаться на ростовых процессах весенних, которые будут связаны с развитием этих растений. Если температура не будет понижаться очень резко, не будет формироваться корка, которая будет покрывать растения, я думаю, что зимовка все равно пройдет в достаточно нормальных условиях», - сообщает первый заместитель председателя облгосадминистрации Марк Беккер.

Поэтому есть все предпосылки получить хороший урожай и не сдать позиций прошлого года, когда Харьковщина собрала 2,2 миллиона тонн, что вывело область на второе место в стране по производству всех ранних зерновых. Количество продукции аграрного сектора позволило не только полностью обеспечить потребности региона, но и экспортировать. Удельный вес сельского хозяйства во внешнеторговых отношениях составил почти 50%.

«Учитывая необходимость продолжения динамичного развития аграрного сектора Харьковской области, главой области Юлией Александровной Светличной были поставлены задачи и учитывая то, что невозможно получать на сегодняшний день постоянно, ежегодно высокие урожаи, мы внесли соответствующие изменения в структуру посевных площадей и в первую очередь озимой пшеницы. Поэтому в этом году был увеличен озимый клин почти на 7%», - информирует первый заместитель председателя облгосадминистрации Марк Беккер.

Поэтому аграрии будут продолжать мониторинг состояния озимых культур. Ведь благоприятные условия для их зимовки, способствовали и размножению вредителей. Поэтому весной необходимо будет прибегнуть к особым мерам защиты растений и их подкормки.