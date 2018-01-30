Синоптики в ближайшие дни обещают неустойчивую погоду

Ни резкого понижения температуры воздуха, ни сильных морозов синоптики пока не обещают. Лишь констатируют погода будет не устойчива, то небольшой минус то плюс.
В последний день января вообще завьюжит. По данным Харьковского гидрометцентра, ожидается слабая метель, мокрый снег, ветер юго-восточный 9-14 м/с, местами с порывами 15-20 м/с, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью по области -4+1, днём -3+2, в городе -3-1, днём 0-2.
А вот ночь в первый день февраля обещает быть несколько холоднее, местами по области столбик термометра будет опускаться до минус 10-ти, но уже днем поднимется местами до + 1-го градуса и без существенных осадков.
А вот второго и третьего числа синоптики прогнозируют уже дождь с мокрым снегом. Ночная температура 2-го февраля составит от одного до шести градусов мороза, дневная минус 1 плюс 4. Третьего февраля в течение суток ожидается минус 2 плюс 3.
Звезды против рискованных экспериментов. Соблюдая устоявшиеся правила, вы придете к успеху кратчайшей дорогой.
Утром ожидается дождь со снегом, во второй половине дня - дождь, которому на смену придет мелкий дождь со снегом.
Этот день в народе называли еще Антонина-половина. Это означало, что половина зимы позади, а впереди уже светит весна.
влажн.:
давл.:
ветер: