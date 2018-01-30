30.01.2018 15:59

Синоптики в ближайшие дни обещают неустойчивую погоду

Ни резкого понижения температуры воздуха, ни сильных морозов синоптики пока не обещают. Лишь констатируют погода будет не устойчива, то небольшой минус то плюс.



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В последний день января вообще завьюжит. По данным Харьковского гидрометцентра, ожидается слабая метель, мокрый снег, ветер юго-восточный 9-14 м/с, местами с порывами 15-20 м/с, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью по области -4+1, днём -3+2, в городе -3-1, днём 0-2.

А вот ночь в первый день февраля обещает быть несколько холоднее, местами по области столбик термометра будет опускаться до минус 10-ти, но уже днем поднимется местами до + 1-го градуса и без существенных осадков.

А вот второго и третьего числа синоптики прогнозируют уже дождь с мокрым снегом. Ночная температура 2-го февраля составит от одного до шести градусов мороза, дневная минус 1 плюс 4. Третьего февраля в течение суток ожидается минус 2 плюс 3.