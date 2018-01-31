31.01.2018 13:56

В Харькове отпразднуют Масленицу в тематике 12 месяцев

Масленичная ярмарка откроется на пл. Свободы 12 февраля.



// Городской Дозор

Об этом на совещании, посвященном подготовке к празднованию Масленицы, сообщил первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов.

По его словам, темой праздника в этом году станут 12 месяцев года. Каждый из районов города будет представлен как один из 9-ти месяцев, а зимние месяцы на главной сцене площади представит город.



«Мы хотим для харьковчан устроить яркий праздник. Сегодня все наши девять районов города готовят праздничные тематические экспозиции, посвященные 12 месяцам года. Каждый район будет принимать на своей площадке жителей и гостей города, угощать их блинами, а также подготовит для посетителей развлечения. Я уверен, очень много людей соберется на площади Свободы, все мероприятия будут интересными и зрелищными, а харьковчане получат массу удовольствия», - отметил Игорь Терехов.



Основные мероприятия празднования Масленицы запланированы на субботу, 17 февраля. В этот день, с 12:00 до 18:30, на сцене пройдет праздничная концертная программа, в которой примут участие творческие коллективы города, более 600 детей. Для гостей праздника пройдут розыгрыши с призами. В 18:30 в центре площади состоится торжественное сожжение чучела Марены, символизирующей зиму.

В воскресенье, 18 февраля, праздник на площади продолжится, в частности, для жителей и гостей города выступит группа «Місто».



Отметим, монтаж ярмарочного городка начнется 5 февраля, а 15 февраля на пл. Свободы начнут устанавливать площадки для районов. Масленичная ярмарка будет работать с 12 по 18 февраля. Также в это время продолжит работу каток.



Во время праздничных мероприятий на пл. Свободы общественный порядок в усиленном режиме будут охранять наряды полиции, также будут дежурить карета скорой помощи и сотрудники ГУ ГСЧС.