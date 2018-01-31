31.01.2018 15:16

На Харьковщине планируют посеять 520 тысяч га зерновых культур

Обеспеченность хозяйств Харьковщины семенами яровых зерновых и зернобобовых, а также других культур обсудили на совещании по вопросам организации и контроля в сфере семеноводства.



kharkivoda.gov.ua

В ходе совещания директор Департамента АПР ХОГА Александр Нездюр отметил, что в 2017 году в области увеличился валовый сбор пшеницы - благодаря повышению урожайности на 2,2 ц/га. Также наблюдается рост объемов производства по гороху на 13,9%, по рапсу - в 4,4 раза, плодах и ягодах - на 5,1%.

«Одним из основных факторов получения таких показателей за 2017 год является налаженная организационная структура системы семеноводства в области» - подчеркнул Александр Нездюр.

Под урожай 2018 года озимые культуры посеяны на площади 548 тыс. га, в том числе на зерно – 525,5 тыс. га, что на 7% больше, чем в предыдущем году.

«Под урожай 2018 года высеяно 164 сорта озимой пшеницы, в том числе 133 сорта отечественной селекции на 95% площадей», - отметил директор Департамента АПР.

Весной, по его данным, в области планируют посеять зерновые на площади 520 тыс. га.

Ожидаемая обеспеченность семенами яровых зерновых и зернобобовых культур по сельскохозяйственным предприятиям области составляет 101% к потребности - 30,7 тыс. тонн.

Согласно данным, озвученным во время совещания, в 2017 году в Харьковской области производством базовых и сертифицированных семян сельскохозяйственных культур занимались 34 субъекта семеноводства, в том числе 7 семеноводческих хозяйств системы Национальной академии аграрных наук Украины.

«На данный момент семеноводческие хозяйства предлагают для сортообновления и сортозамены базовые семена яровых зерновых и зернобобовых культур - 4,6 тыс. тонн (209% к потребности), кукурузы – 1,8 тыс. тонн (37,5% к потребности), подсолнечника – 2 тыс. тонн (100%)», - рассказал Александр Нездюр.

Он акцентировал внимание присутствующих на совещании представителей агропредприятий на том, что отечественные сорта и гибриды на сегодня успешно конкурируют с зарубежными по урожайности, устойчивости к неблагоприятным факторам окружающей среды, а по качеству - намного их превосходят.

«Один из ведущих производителей семян - Институт растениеводства им. В. Я. Юрьева, который занимает ведущие позиции в селекции ряда сельскохозяйственных культур в Украине. Так, доля посевных площадей под сортами гороха селекции института составляет 52,5% от общей в Украине, подсолнечника – 22,7%, тритикале озимого – 45,3%, проса – 45,8%, ржи озимой – 24,8%, ярового тритикале – 90%», - отметил Александр Нездюр.