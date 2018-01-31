В Харькове обсудят вопросы безопасности детей

Совещание «Пути повышения эффективности реализации гарантий безопасности детей в условиях изменений современности» пройдет 1 февраля в малом зале Харьковского городского совета (пл. Конституции, 7, 2 эт.).
Мероприятие пройдет под председательством заместителя городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светланы Горбуновой–Рубан, при участии представителей народных депутатов Украины, Уполномоченного Президента Украины по правам ребенка, Департамента защиты прав детей и усыновления Министерства социальной политики Украины.
Цель мероприятия - разработка предложений для внесения дополнений в законодательство Украины в сфере защиты прав детей, недопущения фактов нарушения их прав, свобод, предупреждения жестокого обращения с ними или угрозы его совершения.
В совещании также примут участие представители Апелляционного суда Харьковской области, Главного территориального управления юстиции в Харьковской области, ювенальной превенции Управления превентивной деятельности Главного управления Нацполиции, постоянной комиссии по вопросам социальной защиты и здравоохранения, службы по делам детей Харьковской облгосадминистрации, заместители глав райадминистраций Харькова по социальным и гуманитарным вопросам, представители структур горсовета, деятельность которых связана с детьми.
Начало совещания - в 14:00.
Организатор мероприятия – Департамент служб по делам детей Харьковского городского совета.
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