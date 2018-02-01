В Харькове пройдет конкурс стартапов «Kuznets Startup Battle»

Проект, направленный на развитие инновационных студенческих и школьных проектов - стартапов, будет реализован на базе Харьковского национального экономического университета имени Семена Кузнеца.
Как сообщили в университете, в рамках «Kuznets Startup Battle» студенческие команды и команды учащихся школ города под руководством наставников и с помощью опытных спикеров (успешных стартаперов, бизнесменов, топ-менеджеров, инвесторов) пройдут все этапы создания стартапов – от основ до коммерциализации идеи на рынке.
В финале конкурса состоится битва стартапов за возможность получения финансирования на реализацию проектов.
Регистрация на участие в конкурсе продлится до 13 февраля, а финал состоится 12-13 апреля.
Если вы хотите сегодня что-нибудь организовать, старайтесь четко формулировать: что надо делать, зачем и какую пользу это кому принесет. Иначе никто и пальцем не пошевелит.
В Харькове переменная облачность, осадков синоптики не обещают.
По приметам, Макарьевым днем начинает заканчиваться зима.
влажн.:
давл.:
ветер: