01.02.2018 11:19

В Харькове пройдет конкурс стартапов «Kuznets Startup Battle»

Проект, направленный на развитие инновационных студенческих и школьных проектов - стартапов, будет реализован на базе Харьковского национального экономического университета имени Семена Кузнеца.



// city.kharkov.ua

Как сообщили в университете, в рамках «Kuznets Startup Battle» студенческие команды и команды учащихся школ города под руководством наставников и с помощью опытных спикеров (успешных стартаперов, бизнесменов, топ-менеджеров, инвесторов) пройдут все этапы создания стартапов – от основ до коммерциализации идеи на рынке.



В финале конкурса состоится битва стартапов за возможность получения финансирования на реализацию проектов.



Регистрация на участие в конкурсе продлится до 13 февраля, а финал состоится 12-13 апреля.