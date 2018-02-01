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01.02.2018  11:19   

В Харькове пройдет конкурс стартапов «Kuznets Startup Battle»

Проект, направленный на развитие инновационных студенческих и школьных проектов - стартапов, будет реализован на базе Харьковского национального экономического университета имени Семена Кузнеца.


// city.kharkov.ua

Как сообщили в университете, в рамках «Kuznets Startup Battle» студенческие команды и команды учащихся школ города под руководством наставников и с помощью опытных спикеров (успешных стартаперов, бизнесменов, топ-менеджеров, инвесторов) пройдут все этапы создания стартапов – от основ до коммерциализации идеи на рынке.

В финале конкурса состоится битва стартапов за возможность получения финансирования на реализацию проектов.

Регистрация на участие в конкурсе продлится до 13 февраля, а финал состоится 12-13 апреля.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  стартап, харьков
 
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