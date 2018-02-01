01.02.2018 16:29

Под Апелляционным судом прошли два пикета

Харьковский апелляционный хозяйственный суд. Утром здесь собрались люди с плакатами. С одной стороны – это работники «Харьковоблэнерго», которые требуют возвращения долговых денег, с другой - работники коммунального предприятия «Харьковводоканал» с требованием не забирать последние деньги, ведь предприятие может остановиться.



// Городской Дозор

Начальник управления информационной политики и работы с потребителями компании «Харьковоблэнерго» Владимир Скичко пояснил, что весной прошлого года, было принято решение Харьковским апелляционным хозяйственным судом, о взыскании с КП «Харьковводоканал», 80 млн. грн. долгов по потребленную электроэнергию. Однако, летом прошлого года, была принята судом отсрочка до конца 2017 года. А в январе, суд снова продлил эту отсрочку уже в мая месяца. Мы с этим не согласились и поэтому обратились в апелляционный суд, чтобы этот, как мы считаем фактически мораторий на взыскание долга, был отменен.



Со своей стороны, юрист КП «Харьковводоканал Руслан Матафеев заявляет, что задолженность - это не их вина. Потому что они не отказываются платить, а только просят продлить отсрочку.



«В настоящий момент предприятие «Харьковводоканал» вынуждено предоставлять услуги водоснабжения и водоотведения по заведомо убыточным и заведомо необоснованным тарифам. Государство, в свою очередь, признавая свою ответственность за последствия такой тарифной политики в отношении предприятия, ежегодно предусматривает в госбюджете средства для проведения взаиморасчетов предприятия с энергопоставщикамы такими как «Харьковоблэнерго».»



Деньги, уверяет юрист предприятия, на 2017 год были выделены из госбюджета, но взаиморасчет не состоялся, так как в нацкомиссии не разработали и не утвердили специальный порядок распределения средств, к концу 2017-го года. И согласно бюджетному законодательству, процедуру взаиморасчета автоматически перенесли на 2018-й год.



«Ввиду этого предприятие обратилось в хозяйственный суд о предоставлении отсрочки. И суд, беря во внимание объективность этих событий, предоставил такую отсрочку в исполнении решения суда, которым с предприятия была взысканий задолженность по электроэнергии. По этому в Харьковском апелляционном хозяйственном суде будет рассматриваться сегодня вопрос только о подтверждении этих оснований.» уточнил Руслан Матафеев.



Пока же вопрос остается открытым, рассмотрение дела перенесено на 19 февраля.